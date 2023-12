Gli ultimi soldati francesi lasciano il Niger e Parigi chiude l'ambasciata nel Paese dell'Africa nord occidentale. il disimpegno è la fine dieci anni di sforzi anti terrorismo nel Sahel

PUBBLICITÀ

Gli ultimi soldati francesi dispiegati in Niger hanno lasciato il Paese dell'Africa nord occidentale, ha annunciato il portavoce dell'esercito nigerino durante una cerimonia a Niamey.

La Francia ha anche chiuso l'ambasciata in Niger per un "periodo indefinito".

Seguendo la strategia delle giunte dei vicini Mali e Burkina Faso, i vertici nigerini avevano ordinato alla polizia di espellere l'ambasciatore francese Sylvain Itte e chiesto la partenza delle truppe francesi dal territorio.

Ultimo giorno in Niger per i soldati francesi

La cerimonia per la partenza delle forze francesi si è svolta presso la base aerea di Niamey, sede di una base aerea pianificata (BAP) dove erano stanziati alcuni dei 1.500 soldati e aviatori francesi di stanza in Niger. Gli ultimi soldati sono decollati a bordo di due aerei. La loro destinazione non è stata indicata. I civili francesi sono stati evacuati dal Niger in agosto, mentre il ritiro delle truppe è iniziato in ottobre.

Il disimpegno di Parigi segna la fine della presenza francese nello Stato dell'Africa nord-occidentale governato da una giunta militare dopo il colpo di Stato di luglio.

Le relazioni tra Francia e Niger, nel passato caratterizzate dal dominio coloniale, si sono incrinate da quando gli ufficiali dell'esercito hanno rovesciato il presidente Mohamed Bazoum e preso il potere con il golpe.

I soldati francesi lasciano il Niger BOUREIMA HAMA/AFP or licensors

Presidio nel Sahel di Al-Qaeda e Stato islamico

Il ritiro delle truppe francesi, iniziato all'inizio di ottobre, pone fine a dieci anni di sforzi anti-jihadisti francesi nel Sahel. Dopo due mesi di stallo con le nuove autorità di Niamey, che avevano denunciato diversi accordi militari con Parigi, il 24 settembre il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che le truppe francesi avrebbero lasciato il Niger "entro la fine dell'anno".

In Niger, il grosso delle truppe francesi è stato dispiegato a Niamey e il resto in due avamposti nella cosiddetta zona dei tre confini tra Mali, Niger e Burkina Faso, considerata un rifugio per gruppi legati ad al-Qaeda e allo Stato islamico.

Lasciando forzatamente il Niger dopo il Mali e il Burkina Faso, la Francia ha confermato la fine del modello antiterrorismo nel Sahel, aprendo la strada a un incerto tête-à-tête tra regimi militari e gruppi jihadisti.

Djallil Lounnas dell'Università marocchina Al Akhawayn ritiene che "questo passaggio segni un fallimento, la fine dei grandi interventi e del coinvolgimento della Francia nel Sahel".

La presenza della Francia nella sua ex colonia

La Francia è presente nella regione dal 2013, dispiegando fino a 5.500 truppe nell'ambito dell'operazione anti-jihadista Barkhane, in collaborazione con gli eserciti di Mali, Burkina Faso e Niger. Ha anche assicurato il dispiegamento di forze speciali da parte di partner europei, con il sostegno degli americani, che hanno fornito intelligence e supporto logistico dalla loro base di Niamey.

Dopo una serie di colpi di Stato, le tre capitali hanno chiesto la partenza dei francesi, decretando così una profonda perdita di influenza occidentale nella regione.

L'impegno militare si ridurrà alla cooperazione militare e di sicurezza, attraverso equipaggiamenti e addestramento Denis Tull Istituto tedesco per le relazioni internazionali e la sicurezza (SWP)

Lotta al terrorismo, cosa cambia nell'Africa occidentale

La lotta al terrorismo richiederà accordi bilaterali, in particolare con Germania e Italia. Ma "gli europei sono disposti e capaci di entrare in relazione con i regimi in vigore? Non c'è consenso", ha aggiunto all'AFP.

Anche negli Stati Uniti gli equilibri degli ultimi anni vengono messi in discussione. "La maggior parte degli sforzi americani in Niger sono stati a sostegno di ciò che la Francia stava facendo", osserva Michael Shurkin, esperto della società di consulenza americana 14 North Strategies.

Dal punto di vista legale, Washington non può fornire cooperazione per la sicurezza a regimi militari. E sebbene non sia stata presa la decisione di chiudere la base dei droni e di richiamare i suoi 1.500 uomini, "l'utilità di questo aiuto sarà limitata e non sostituirà in alcun modo quello che i francesi stavano fornendo".

D'ora in poi, l'unico attore esterno è Mosca. Il gruppo paramilitare russo Wagner si è stabilito in Mali ed è ora l'obiettivo delle operazioni e delle comunicazioni dei gruppi jihadisti.

La compagnia di mercenari è in fase di riorganizzazione dopo l'ammutinamento del suo leader Yevgeny Prigozhin e la sua successiva morte in un incidente aereo alla fine di agosto. Ma la Russia mantiene la sua influenza.

Diverse decine di istruttori e addestratori militari russi sono presenti a Ouagadougou, anche se le autorità non hanno confermato la loro presenza. Inoltre, è stato appena firmato un partenariato russo-nigeriano, i cui termini rimangono sconosciuti.