Il gruppo Monsanto, filiale del gigante tedesco Bayer, è stato condannato negli Stati Uniti a pagare 857 milioni di dollari di danni a studenti e genitori volontari di una scuola esposta ai Pcb (policlorobifenili), i cosiddetti inquinanti "eterni".Il verdetto include 73 milioni di dollari di danni compensativi e 784 milioni di dollari di danni punitivi.

Cinque ex alunni e due genitori avevano intentato una causa nella Contea di King, una giurisdizione che comprende Seattle, sostenendo che l'esposizione ai Pcb contenuti nell'illuminazione ha causato loro problemi neurologici, endocrini e altri problemi di salute.

Monsanto ha manifestato la volontà di appellarsi alla decisione, come ha fatto in altri casi.

Il gruppo ha definito il risarcimento "eccessivo" e ha affermato che la società si muoverà per far annullare o limitare la portata del verdetto.

Sulla base di una serie di test dell'aria e del sangue, la Monsanto ha anche negato che gli studenti siano stati esposti a livelli pericolosi di Pcb a scuola.

I Pcb e i rischi di cancro

I Pcb erano sostanze utilizzate per isolare le apparecchiature elettriche. Si trovano anche in diversi altri prodotti, come i materiali per il calafataggio, per pavimenti e vernici.

Gli Usa hanno bandito i policlorobifenili già nel 1979 per rischi cancerogeni.

L’azienda sostiene di aver terminato la produzione di Pcb nel 1977 e di aver ripetutamente avvisato la scuola della necessità di sostituire le lampade.