Nel primo dei due giorni extra di cessate il fuoco rilasciati altri 12 ostaggi. Sono nove donne e una ragazza israeliane, più due cittadini thailandesi. Si attende ora il rilascio di 30 palestinesi detenuti in Israele, metà donne e metà minori.

Hamas ha consegnato un quinto gruppo di ostaggi al Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR).

Lo hanno riferito nel pomeriggio di martedì il Wall Street Journal citando fonti egiziane, poi i media israeliani secondo cui si tratta di dieci ostaggi israeliani, nove donne e una ragazza. Il governo israeliano ha confermato in serata la loro liberazione e quella di due cittadini thailandesi.

Ritorno a casa: prima immagine di uno degli ostaggi liberati stasera: Mia Leimberg, 17 anni, di Gerusalemme

Gli ostaggi israeliani liberati martedì sono: Ditza Heiman, 84 anni; Tamar Metzger, 78 anni; Ada Sagi, 75 anni; Ofelia Roitman, 77 anni con doppia nazionalità argentina, e Noralin Babadila Agojo, 60 anni originaria delle Filippine; Gabriela Leimberg, 59 anni, con la figlia Mia di 17 e una familiare Clara Marman, 62 anni; Rimon Kirsht Buchshtav, 36 anni; Meirav Tal, 54 anni, il cui compagno Yair Yaakov e i due figli erano stati rilasciati lunedì.

Erano stati sequestrati nei kibbutz di Nir Oz, Nirim e Nir Yitzhak il 7 ottobre. Il nuovo rilascio di ostaggi è stato reso possibile dall'estensione del cessate il fuoco tra Israele e Hamas ai giorni di martedì e mercoledì, prorogando l'accordo precedente.

In cambio saranno scarcerati altri trenta palestinesi stando all'agenzia Wafa, metà donne e metà minori arrestati per reati minori per la maggior parte in detenzione amministrativa, sulla base del principio finora seguito di tre prigionieri per ogni ostaggio israeliano.

Lunedì era tornato a casa il quarto gruppo di ostaggi nell'accordo che prevedeva il rilascio di 50 ostaggi israeliani in cambio di 150 prigionieri palestinesi a partire da venerdì.

LIBERI 69 OSTAGGI NEI PRIMI QUATTRO GIORNI DI TREGUA

Undici donne e bambini israeliani liberati nella serata di lunedì sono stati ricoverati in un ospedale di Tel Aviv per controlli medici, dopo sette settimane di prigionia a Gaza.

Al di fuori dell'accordo Hamas ha rilasciato diversi cittadini di altre nazionalità, soprattutto thailandese. Il ministro degli Esteri thailandese Parnpree Bahiddha-Nukara ha incontrato martedì in Israele diciassette concittadini che erano stati rapiti nei kibbutz del sud di Israele attaccati il 7 ottobre.

Si stima che altri quindici thailandesisiano ancora prigionieri a Gaza, mentre trentanove sono morti negli attacchi di Hamas.

Il Qatar ha dichiarato martedì che userà i due giorni di pausa umanitaria a Gaza per lavorare a una "tregua sostenibile" tra Israele e Hamas

Il Qatar, che finora ha mediato tra le parti, starebbe lavorando per una proroga ulteriore della tregua. A Doha, che ospita parte della dirigenza di Hamas, sono arrivati nuovamente i capi delle agenzie di intelligence egiziana, israeliana e statunitense, riferisce il canale Al-Jazeera.

Nelle mani dei gruppi armati palestinesi a Gaza rimangono ancora circa 160 persone, delle 240 sequestrate. Molti di loro sono civili uomini e soprattutto soldati, per cui tradizionalmente i negoziati salgono di livello.

Nel 2011 il caporale Gilad Shalit venne liberato da Gaza dopo cinque anni di prigionia grazie a un'intesa che portò alla scarcerazione di 1027 detenuti palestinesi in Israele. In quell'accordo venne liberato, Yahya Sinwar, l'attuale capo politico di Hamas nella Striscia di Gaza.

TREGUA FRAGILE?

L'esercito israeliano afferma che alcuni suoi soldati sono stati "leggermente feriti" nel nord di Gaza martedì, secondo l'inglese BBC, che riporta anche la conferma da parte di Hamas.

Con un centinaio di corpi recuperati dalle macerie nelle ultime ventiquattro ore, il bilancio dei morti a Gaza supera le 15 mila vittime secondo il ministero della Sanità palestinese: 6.150 sono minorenni e più di 4 mila donne.

Il bilancio di vittime civili israeliane dall'inizio della guerra è invece di 1200, mentre i militari dichiarati morti finora dall'esercito israeliano sono circa quattrocento.

L'esercito ha confermato martedì il decesso di altri tre giovani soldati, i cui cadaveri sarebbero trattenuti da Hamas.