Scholz accoglie un ospite "difficile", Erdoğan in Turchia

Si tratta della prima visita in Germania del presidente turco dal 2020

Il cancelliere tedesco accoglie Recep Tayyip Erdoğan in un momento difficile per le loro relazioni.

Berlino e Ankara si sono spesso scontrate nel corso degli anni, ma lo scoppio della guerra tra Israele e Hamas in ottobre ha posto i due Paesi su posizioni opposte.

Olaf Scholz ha appoggiato Israele, offrendosi di fornire al Paese supporto militare.

Erdoğan, il cui Paese sostiene ampiamente i palestinesi, ha accusato Israele di agire come uno Stato "terrorista" nella sua guerra contro Hamas.

Per la Germania, dove il ricordo dell'Olocausto è ancora vivo, ricevere un leader che in passato ha apparentemente messo in discussione la "legittimità" dello Stato israeliano è un delicato gioco di equilibri.

La visita sarà di basso profilo. Erdoğan a Berlino incontrerà il suo omologo Frank-Walter Steinmeier, prima di avere un colloquio con Scholz seguito da una cena.

È previsto anche un "incontro con la stampa": si tratta della prima visita in Germania del capo di Stato turco dal 2020.

Quando Hamas ha attaccato Israele il 7 ottobre, uccidendo 1.400 persone, Erdoğan si è inizialmente proposto come potenziale mediatore.

Tuttavia, ha presto sposato la causa del gruppo militante palestinese dopo che Israele ha risposto con una massiccia campagna di bombardamenti sulla Striscia di Gaza, che ha ucciso più di 11.000 palestinesi.

Due giorni prima della sua visita in Germania, Erdoğan ha definito Israele uno "Stato terrorista", accusando l'Occidente di "sostenere apertamente i massacri" a Gaza, durante un discorso ai legislatori turchi.

Una settimana fa, ha affermato che la legittimità stessa di Israele è "messa in discussione a causa del suo fascismo", in commenti che hanno scioccato la Germania.

Scholz, dal canto proprio, ha definito queste osservazioni "assurde" e ha difeso lo "Stato democratico" di Israele contro l'"organizzazione terroristica" Hamas.

Alcuni - soprattutto associazioni ebraiche - hanno chiesto la cancellazione della visita, programmata da tempo: il cancelliere lo ha invitato dopo la sua rielezione a maggio.

L'opposizione conservatrice ha dichiarato che il momento della visita è inopportuno, insieme al partito liberale Fdp, membro della coalizione di governo con la Spd di Scholz e i Verdi.

Nonostante le pressioni, il governo non ha mai preso in considerazione l'idea di una cancellazione.

La diplomazia richiede a volte di discutere con "partner difficili" con i quali "dobbiamo spiegarci", ha dichiarato il portavoce del cancelliere, Steffen Hebestreit, riconoscendo che le discussioni sarebbero state "complicate".

La Germania "non ha alcun interesse a litigare con Erdoğan, mentre Berlino e Ankara si sono recentemente avvicinate" dopo un periodo di forti tensioni in seguito alla repressione in Turchia dopo il colpo di Stato del 2016, ha sottolineato Der Spiegel.

Uno dei motivi è che la più grande economia europea ospita un'ampia diaspora turca di circa 2,9 milioni di persone, tra cui 1,5 milioni di elettori che per lo più sostengono Erdogan.

Poi il Paese, come tutta l'Ue, ha bisogno che il presidente turco rinnovi un patto del 2016 sulla limitazione del numero di arrivi di migranti, con l'Europa che sta vivendo una nuova ondata di persone provenienti dal Medio Oriente che sta alimentando l'estrema Destra - soprattutto in Germania.

Secondo questo accordo, la Turchia trattiene i migranti, soprattutto siriani, sul proprio territorio, in cambio di un significativo contributo finanziario.

Nonostante l'autoritarismo del presidente turco in patria, la sua crescente influenza a livello geopolitico lo rende in generale un interlocutore essenziale per Berlino.

Durante la guerra in Ucraina, è stato in particolare l'artefice dell'accordo che garantiva l'esportazione di cereali ucraini attraverso il Mar Nero, prima che Mosca ne uscisse quest'estate.

Oggi le potenze occidentali vedono anche un ruolo della Turchia nell'evitare un'escalation del conflitto in Medio Oriente, il che, secondo il capo della diplomazia tedesca, Annalena Baerbock, rende il dialogo ancora "più importante e più urgente".