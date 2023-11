Roberto Monaldo/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Manifestanti in piazza a Roma

Manifestanti in piazza a Roma - Diritti d'autore Roberto Monaldo/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

In migliaia in tutta Italia hanno marciato in cortei od organizzato manifestazioni per dire no alla proposta di bilancio del 2024 del governo Meloni. I sindacati Cgil e Uil soddisfatti per l'ampia adesione "piazze strapiene"