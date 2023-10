Di Euronews Digital

Nella cittadina di Muttersholtz, l'autorità locale ha deciso di utilizzare parte della foresta per seppellire le ceneri di coloro che lo desiderano

Non in un cimitero, ma un eterno riposo in un bosco, ai piedi di un albero.

Il concetto non è nuovo in Germania e comincia ormai a prender piede verso l'altra sponda del Reno, in Francia, più precisamente nelle zone di confine, come in Alsazia.

Jean-Pierre e Gabrielle, coppia di ottantenni, hanno apprezzato l'idea e hanno già deciso che questo sarà il modo in cui vorranno finire quando arriverà il giorno.

"La visita di oggi ha confermato la nostra idea - dice lei - contatterò il comune per prenotare, spero il più tardi possibile, ma sappiamo che ci arriveremo".

"Ci avvicina un po' di più al nostro modo di vivere - afferma invece lui - preferiamo l'ambiente e la natura rispetto alle grandi folle".

Se, nel caso di Muttersholtz, il comune si è avvalso di una foresta esistente, altre città come Nancy, sempre nell'est della Francia, stanno iniziando a piantare aree boschive nei cimiteri, dove le ceneri dei defunti possono essere depositate gratuitamente.