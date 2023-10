L'uomo era stato già condannato nel 2017 per appartenenza allo Stato islamico e aveva scontato cinque anni di pena

La procura tedesca di Düsseldorf ha aperto un'indagine su un 29enne arrestato martedì nella città di Duisburg per la possibile pianificazione di un attacco terroristico. Le autorità della capitale della Renania Settentrionale-Vestfalia affermano di sospettare dell'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata all'omicidio.

"L'accusato potrebbe essere stato in contatto con una persona residente all'estero in modo penalmente rilevante", ha annunciato l'ufficio del procuratore generale, senza fornire ulteriori dettagli.

Secondo la Procura, il sospetto è stato condannato nel 2017 dal Tribunale regionale superiore (Olg) di Düsseldorf a una pena minorile di cinque anni per appartenenza alla milizia jihadista Stato Islamico (Is), classificata come organizzazione terroristica. La pena detentiva è stata poi interamente scontata.

"Non possiamo e non vogliamo escludere un collegamento con la situazione in Medio Oriente o in Israele, ma non possiamo nemmeno confermarlo. Ovviamente, l'uomo si era informato sui possibili obiettivi degli attentati, cioè in relazione alle manifestazioni pro-israeliane. Ma anche in questo caso le indagini sono ancora in corso", ha affermato il ministro degli Interni del Renania Settentrionale-Vestfalia, Herbert Reul.