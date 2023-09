Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Un sondaggio promuove Bruxelles: l'87% degli intervistati ha dichiarato di ritenere "molto importante" o "abbastanza importante" che l'Ue adotti misure per limitare l'impatto immediato dell'aumento dei prezzi dell'energia sui consumatori e sulle imprese

Secondo un nuovo sondaggio ufficiale, i cittadini europei sono in maggioranza a favore delle misure adottate dall'Unione europea, nell'ultimo anno, per proteggere i consumatori e le imprese dalla volatilità dei prezzi dell'energia.

I dati pubblicati lunedì da Eurobarometro mostrano che i cittadini europei approvano anche le misure adottate dall'Ue per promuovere la sicurezza energetica, la transizione verde e la competitività dell'industria tecnologica, oltre al continuo sostegno all'Ucraina contro l'invasione russa.

La guerra in Ucraina e la crisi energetica hanno messo a dura prova la ripresa post-pandemia dell'Ue, rallentando gli sforzi per rilanciare l'economia, facendo lievitare i costi e aggravando l'inflazione.

Alla domanda su quanto considerassero importanti le varie iniziative messe in atto a livello europeo dell'ultimo anno, l'87% degli intervistati ha dichiarato di ritenere "molto importante" o "abbastanza importante" che l'Ue adotti misure per limitare l'impatto immediato dell'aumento dei prezzi dell'energia su consumatori e imprese.

Un altro 86% ha dichiarato che è importante che l'Unione europea promuova l'uso sostenibile delle risorse naturali, mentre il 76% degli intervistati ha affermato che è importante che il blocco europeo rafforzi la resilienza della sua economia.

La Commissione europea ha annunciato lunedì 11 settembre 2023 di aver rivisto al ribasso le proprie previsioni economiche, abbassando la crescita prevista per quest'anno allo 0,8%, rispetto all'1%. La Commissione ha attribuito la colpa ai prezzi elevati di beni e servizi che stanno "richiedendo un tributo più pesante del previsto".

Gli europei vogliono continuare a sostenere l'Ucraina

In termini di azioni future, l'85% degli europei ritiene che l'Ue debba rafforzare la produzione di tecnologie pulite per migliorare la propria competitività sulla scena mondiale, mentre un altro 79% afferma che Bruxelles dovrebbe introdurre misure per ridurre il consumo energetico.

Agli europei è stato anche chiesto in che misura l'Ue dovrebbe continuare a sostenere l'Ucraina contro l'invasione russa, con una netta maggioranza che desidera continuare a fornire assistenza a Kiev.

Le sanzioni economiche contro la Russia sono sostenute dal 71% dei cittadini dell'Ue, mentre il 65% desidera che l'Ucraina sia integrata nel mercato unico europeo.

Dall'inizio della guerra, l'Ucraina ha intensificato gli sforzi per aderire all'Unione europea e al suo mercato unico il più rapidamente possibile, raggiungendo lo status di candidato nel marzo 2022.