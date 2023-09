Un quarto dei bambini dell'Ue è a rischio di povertà o esclusione sociale. Cinque Paesi dell'Ue forniscono pasti scolastici gratuiti universali, almeno per alcune età. Altri Paesi forniscono pasti gratis solo per gli studenti le cui famiglie ricevono sussidi legati al reddito

Questa settimana molti bambini in Europa tornano a scuola, ma alcuni di loro torneranno nelle loro aule... affamati.

Nel 2022, un quarto dei bambini negli Stati membri dell'Unione europea è stato a rischio di povertà o esclusione sociale.

I pasti scolastici gratuiti o sovvenzionati possono contribuire a garantire che i bambini siano nutriti sufficientemente e a fornire loro un'alimentazione adeguata. Ma l'offerta di pasti scolastici gratuiti nell'Ue varia in modo sostanziale da Paese a Paese.

I salari reali sono diminuiti nella maggior parte dei Paesi europei, poiché l'inflazione ha raggiunto i massimi livelli nel 2022. Anche i salari minimi reali sono diminuiti nella maggior parte degli Stati membri dell'Ue.

Le famiglie a basso reddito fanno particolarmente fatica a far fronte alla conseguente crisi del costo della vita.

Regno Unito "gratuito"

"Io e i miei fratelli abbiamo fatto affidamento sui pasti scolastici gratuiti", ha twittato Sadiq Khan, sindaco di Londra, con una foto in cui appare, da piccolo, con i suoi fratelli.

Quasi 300.000 studenti delle scuole primarie di Londra riceveranno i pasti scolastici gratuiti per tutto l'anno accademico 2023/24.

Nell'anno accademico 2022/23, 2,16 milioni di alunni hanno avuto diritto ai pasti scolastici gratuiti in Inghilterra, pari al 23,8% di tutti gli studenti, mentre 1,6 milioni di alunni dell'infanzia sono stati registrati come beneficiari di pasti scolastici gratuiti nel gennaio 2023.

Nel Regno Unito, i bambini hanno diritto ai pasti scolastici gratuiti, se vivono in una famiglia che riceve sussidi legati al reddito e ha un reddito annuale inferiore a un determinato importo.

In Inghilterra il reddito annuo necessario per ottenere questo diritti è di 7.400 sterline (8.650 euro) al netto delle imposte, senza contare i sussidi sociali.

Pasti scolastici gratuiti nell'Ue

Secondo un articolo accademico di recente pubblicazione intitolato "Free school meals for all poor children in Europe: Un obiettivo importante e alla portata di tutti?" di Anne-Catherine Guio, dell'Istituto lussemburghese di ricerca socioeconomica, la priorità politica data alla fornitura di pasti scolastici gratuiti ai bambini bisognosi varia in modo significativo all'interno dell'Ue.

Alcuni Paesi danno chiaramente la priorità alla fornitura a tutti o alla maggior parte dei bambini, mentre altri mirano a raggiungere i bambini in situazioni vulnerabili o alcune scuole.

Esistono anche alcuni programmi pilota, in alcuni Paesi in cui i pasti scolastici non sono forniti su larga scala.

Per "pasti completi" si intende la refezione scolastica, che non include la colazione e i programmi scolastici di frutta o latte o i panini.

A partire dal 2021, le pratiche di fornitura possono essere raggruppate in quattro categorie, secondo una ricerca finanziata dalla Commissione europea.

1. Pasti gratuiti universali (almeno ad alcune età):

Finlandia, Svezia ed Estonia sono i tre Stati membri dell'Ue che forniscono pasti gratuiti universali per tutte le fasce d'età.

La Lettonia e la Lituania forniscono pasti gratuiti ad alcuni livelli di età. Un pasto completo al giorno viene offerto agli studenti dalla prima alla quarta elementare e, in alcuni comuni, agli studenti più grandi.

Nel 2020, la Lituania ha iniziato a fornire pasti gratuiti agli alunni della scuola materna e della prima elementare.

2. Pasti gratuiti mirati in tutto il Paese

Sono 10 gli Stati membri dell'UE che forniscono pasti gratuiti ai bambini a basso reddito e ad altri gruppi di bambini che possono trovarsi in una situazione di svantaggio, come i bambini affidati a strutture pubbliche e i bambini rifugiati.

I criteri di ammissibilità in questo gruppo variano.

Cipro: Pasto gratuito nelle scuole primarie a orario continuato per gli alunni che vivono in famiglie che percepiscono un reddito minimo lordo, per i figli di richiedenti asilo, per i bambini immigrati non accompagnati, per i bambini sotto la tutela dello Stato e per i bambini di famiglie in cui un membro ha una grave disabilità o un problema di salute.

Cechia: Pasto gratuito per i bambini a basso reddito di età compresa tra i 3 e i 15 anni (che percepiscono un reddito minimo), se le scuole partecipano al programma di finanziamento.

Germania: Il pranzo è fornito solo nelle scuole a orario continuato, e per lo più è sovvenzionato. Può essere rimborsato come parte dei sussidi per l'istruzione e la partecipazione delle famiglie a basso reddito con figli che ricevono un sostegno al reddito di base per le persone in cerca di lavoro, l'assistenza sociale, i sussidi per i richiedenti asilo o i sussidi integrativi per i figli o i sussidi per l'alloggio.

Ungheria: È gratuito nella scuola primaria (riduzione del 50% nella scuola secondaria) per i bambini che ricevono regolarmente sussidi per la protezione dell'infanzia o che sono in affidamento.

Lussemburgo: Il prezzo del pranzo scolastico dipende dal reddito familiare. È gratuito per i bambini che vivono in una famiglia che riceve il reddito minimo o per i bambini identificati dagli uffici sociali locali come "in condizioni di precarietà o esclusione sociale".

Pranzo alla Hillstone Primary School, a Birmingham (Regno Unito). 30.11.2022. Rui Vieira/AP

Malta: È gratuito nelle scuole statali solo per i bambini che vivono in famiglie a basso reddito; per quelli con uno studente/genitore/fratello affetto da una malattia terminale o da una malattia mentale cronica; per gli studenti che si trovano in stato di abbandono a causa di difficoltà familiari, violenza domestica o abuso di sostanze; e per quelli con lo status di rifugiato o di richiedente asilo/protezione temporanea.

Portogallo: Il prezzo del pasto dipende dal reddito familiare. È gratuito per i bambini che vivono in una famiglia a basso reddito o con disabilità.

Slovacchia: È gratuito per i bambini che vivono in un nucleo familiare a basso reddito nelle scuole primarie e per tutti i bambini che frequentano l'ultimo anno di scuola materna.

Slovenia: Pasto gratuito per i bambini che vivono in un nucleo familiare a basso reddito.

Spagna: Le pratiche di fornitura variano tra le comunità autonome e le città autonome. Può essere gratuito per i bambini che vivono in una famiglia a basso reddito, per i bambini in affidamento, per i bambini in una famiglia che subisce violenza di genere, per le vittime del terrorismo, per i minori non accompagnati e per quelli con disabilità.

Regno Unito: Dipende dal reddito familiare.

3. Pasti sovvenzionati e/o gratuiti che non coprono l'intero Paese

Alcuni Paesi preferiscono rivolgersi principalmente alle scuole piuttosto che agli individui. Le scuole sono generalmente selezionate nelle regioni svantaggiate. Ci sono anche 10 Stati membri dell'Ue che forniscono pasti sovvenzionati e/o gratuiti ma non coprono l'intero Paese. Si tratta di Austria, Belgio, Bulgaria, Grecia, Francia, Croazia, Irlanda, Italia, Polonia e Romania.

In Francia, i pasti sono gratuiti in circa 50 comuni su 35.000. Il prezzo dipende dal reddito familiare nella maggior parte delle grandi città. Nell'ambito del piano d'azione sulla povertà del 2017, le autorità locali che offrono una scala di prezzi progressiva con segmenti di prezzo pari o inferiori a 1 euro possono beneficiare di un contributo statale.

In Belgio, viene realizzato un progetto pilota tra la comunità francofona rivolto alle scuole più svantaggiate solo a livello pre-primario.

4. Nessuna disposizione

Danimarca e Paesi Bassi non forniscono pasti scolastici gratuiti.

I pasti scolastici gratuiti sono iniziati nel 1948 in Finlandia

L'alimentazione degli studenti ha una lunga storia. Scuole, enti di beneficenza e governi in Europa forniscono ai bambini pasti scolastici da oltre un secolo, in varie forme e per vari motivi.

In Finlandia, la fornitura di pasti scolastici gratuiti universali per tutti i bambini che frequentano la scuola è iniziata nel 1948.

I bambini hanno bisogno di pasti scolastici gratuiti?

Diversi risultati dimostrano che alcuni abitanti dell'UE hanno bisogno di sostegno per ottenere un'alimentazione adeguata. Nel 2022, l'8,3% della popolazione dell'Ue non poteva permettersi un pasto a base di carne, pesce o un equivalente vegetariano ogni due giorni.

Questo tasso saliva al 19,7% per le persone a rischio di povertà.

Ancora più importante:, il 24,7% dei bambini dell'Ue è stato a rischio di povertà o esclusione sociale nel 2022.

La percentuale varia dal 10,3% della Slovenia al 41,5% della Romania.

Il Regno Unito (29,2), l'Italia (28,5) e la Francia (27,4) sono tra i Paesi in cui la percentuale di bambini a rischio di povertà o esclusione sociale è superiore alla media dell'Unione europea. In Germania la percentuale è del 24%.

Il rischio è inferiore al 14% nei Paesi Bassi e in Danimarca, due Paesi che non forniscono pasti scolastici gratuiti.

Il lunedì si consuma più cibo

Un altro dato dimostra l'importanza dei pasti scolastici gratuiti. In Finlandia, il lunedì il consumo di cibo nelle scuole può essere superiore del 20% rispetto agli altri giorni della settimana.

Secondo il rapporto di Anne-Catherine Guio, ciò potrebbe indicare che durante il fine settimana i bambini delle famiglie a basso reddito non ricevono cibo a sufficienza.

Un dato molto preoccupante.