Di Euronews

Sorpresa nei quarti di finale: la Spagna batte ai supplementari la favorita Olanda (2-1). Stesso risultato per la Svezia sul Giappone. E senza più gli Usa eliminati si fa verso un trionfo europeo. A meno che Colombia e Australia non si qualifichino ai danni di Inghilterra e Francia, in campo domani