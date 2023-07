Di Euronews

L'agenda europea di Biden: il presidente Usa nel Regno Unito prima del vertice Nato di Vilnius e della tappa a Helsinki dove incontrerà i leader del nord Europa

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto una breve sosta nel Regno Unito prima di arrivare a Vilnius per partecipare al vertice della Nato.

Biden ha incontrato il premier britannico Rishi Sunak per discutere, tra le altre cose, degli aiuti all'Ucraina e delle sue aspirazioni ad entrare nell'Alleanza Atlantica.

Si tratta del quinto faccia a faccia con l'alleato britannico negli ultimi cinque mesi.

Abbiamo molto di cui parlare e penso che stiamo facendo bene. Penso che stiamo procedendo in modo positivo. Le relazioni tra Stati Uniti e Regno Unito sono solide come la roccia Il presidente Usa Joe Biden durante l'incontro con il premier britannico Sunak

Relazioni solide, dice Biden, e le sue parole trovano sponda nella serie di incontri tra Washington e Londra.

Biden, che non ha partecipato all'incoronazione di Carlo III lo scorso maggio, si è dunque recato al Castello di Windsor per incontrare il sovrano e discutere un tema di comune interesse: il cambiamento climatico.

In più di un'occasione il Presidente degli Stati Uniti ha elogiato gli sforzi del Re d'Inghilterra per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema.

Al vertice Nato di Vilnius, Biden ribadirà il sostegno incondizionato degli Stati Uniti all'Ucraina per tutta la durata del conflitto, anche se la Casa Bianca non sembra essere così convinto quando si tratta di avallare l’adesione di Kiev all’Alleanza atlantica, soprattutto "nel bel mezzo di una guerra".

L'agenda di Biden prevede poi, per il 13 luglio, una tappa a Helsinki per il summit Usa-leader nordici.

Chiuderà il tour europeo la conferenza stampa congiunta con il presidente finlandese Sauli Niinisto.