Di Euronews

Anche l'Aiea esprime l'ultimo parere favorevole al piano del governo giapponese per lo scarico in mare delle acque trattate dalla centrale di Fukushima in Giappone

L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) ha espresso parere positivo sul piano del governo giapponese per lo scarico in mare delle acque trattate dalla centrale di Fukushima. Tutti i report intermedi dell'Agenzia avevano già avallato il piano e dichiarato la conformità dei piani di campionamento, analisi e monitoraggio dell’acqua secondo i requisiti internazionali. L’acqua radioattiva stoccata in circa 1.000 serbatoi della capacità di oltre 1,35 milioni di tonnellate deve essere rimossa per consentire la disattivazione dell’impianto. L’operatore dell’impianto Tokyo Electric Power Company Holdings procederà allo scarico dell’acqua in circa una settimana.