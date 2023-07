Sánchez inaugura la presidenza spagnola dell'Ue con una visita a Kiev

Di Euronews

"La candidatura dell'Ucraina a far parte dell'Ue sarà una priorità per la presidenza spagnola" ha detto Pedro Sánchez nel suo intervento al Parlamento ucraino

Pedro Sánchez ha iniziato il semestre di presidenza spagnola dell'Unione europea con una visita lampo a Kiev, per sottolineare il sostegno del blocco all'Ucraina.

Il premier spagnolo ha anche annunciato che la Spagna garantirà altri 55 milioni di euro, più carri armati Leopard e ospedali da campo.

È la terza volta che Sánchez si reca nella capitale ucraina dopo l'invasione russa del febbraio 2022.

Questa è una guerra di aggressione, con un aggressore e una vittima. Non possono essere trattati allo stesso modo. Per questo sosteniamo la formula di pace del residente Zelensky, che rispetta il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite dall'intervento del premier spagnolo Pedro Sánchez al Parlamento ucraino

La candidatura dell'Ucraina a far parte dell'Unione europea sarà una priorità per la presidenza spagnola dell'Ue, si legge in una dichiarazione congiunta adottata sabato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky e da Sanchez.

Sánchez ha sottolineato inoltre che diventare uno Stato membro è un processo lungo che richiede cambiamenti, riforme e sacrifici.

Nel tweet: "L'Ucraina vincerà la guerra perché ha già vinto la battaglia delle idee scegliendo l'Europa. L'Ue è nata per evitare le guerre. Abbiamo deciso di unirci nella nostra diversità e questo ci ha reso più forti. L'Europa è con voi".

Il premier spagnolo tornerà a Madrid domenica per incontrare il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, un giorno prima dell'arrivo della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.