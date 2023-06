Mega esercitazione Nato sui cieli della Germania

Interessate anche Polonia, Paesi Baltici e Cechia. È un messaggio a Putin

Le compagnie aeree hanno avvertito che potrebbero esserci pesanti disagi sui cieli europei soprattutto a Franforte e Berlino che potrebbero cumulare 800 ore di ritardo al giorno. Questo perché la NATO inizia la sua più grande esercitazione aerea di sempre.

La serie di manovre aeree coordinate dalla Germania intende mostrare la forza e l'unità dell'alleanza militare occidentale, sullo sfondo della guerra in Ucraina.

L'esercitazione "Air Defender 23" durerà fino al 23 giugno, riunendo circa 250 aerei militari di 25 membri della NATO e stati partner, tra cui Giappone e Svezia.

Fino a 10.000 persone prenderanno parte alle esercitazioni, che hanno lo scopo di rafforzare l'interoperabilità e la protezione contro droni e missili da crociera in caso di attacco a città, aeroporti o porti situati sul territorio della NATO.

L'esercitazione è stata pensata nel 2018, in parte in risposta all'annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014, sebbene non sia mirata specificamente a "nessuno", ha affermato il capo dello stato maggiore tedesco Ingo Gerhartz.

Messaggio a Putin

La NATO è determinata a difendere "ogni centimetro" del suo territorio, ha affermato Gerhartz. Ma ha aggiunto che non invierà alcun volo "in direzione di Kaliningrad", l'enclave russa al confine con Polonia e Lituania, membri della Nato.

"Siamo un'alleanza difensiva ed è così che è pianificata questa esercitazione", ha insistito il generale.

Ma le manovre mireranno anche a mandare un messaggio alla Russia, secondo l'ambasciatore Usa in Germania, Amy Gutmann.

"Sarei molto sorpresa se un leader mondiale non prendesse nota di ciò che questo mostra in termini di spirito di questa alleanza, cosa significa la forza di questa alleanza, e questo include il signor Putin", ha detto ai giornalisti.

“Sincronizzandoci, moltiplichiamo la nostra forza.”

La guerra della Russia contro l'Ucraina ha galvanizzato l'alleanza militare guidata dagli Stati Uniti creata quasi 75 anni fa per affrontare l'Unione Sovietica.

Finlandia e Svezia - tradizionalmente ufficialmente neutrali, sebbene strettamente allineate con la NATO - hanno chiesto di aderire dopo che la Russia ha invaso l'Ucraina lo scorso anno.

Il generale tedesco Gerhartz ha notato che molti piloti avrebbero lavorato insieme per la prima volta.

"Si tratta di coltivare vecchie relazioni che abbiamo, ma anche di costruirne di nuove", ha detto.

“Si tratta di stabilire cosa significa affrontare una grande potenza nel contesto di una competizione tra grandi potenze”.

Potenziale disturbo

In una e-mail visionata da Euronews, Wizz Air ha avvertito i clienti che volano dalla Lettonia alla Gran Bretagna che l'esercizio potrebbe avere un impatto su più spazi aerei europei.

La compagnia ha esortato i viaggiatori a controllare il loro sito web prima di recarsi in aeroporto.

"Anche se queste circostanze sono al di fuori del nostro controllo, ci scusiamo per qualsiasi potenziale inconveniente causato e lavoreremo sodo per ridurre al minimo eventuali interruzioni del viaggio".

Alla domanda su potenziali interruzioni dei viaggi aerei civili durante l'esercitazione, il generale Gerhartz ha insistito sul fatto che i pianificatori avrebbero fatto "tutto quanto in loro potere" per limitare i ritardi o le cancellazioni dei voli, con l'inizio delle vacanze scolastiche in alcune parti della Germania.