Di Euronews

Per arricchire la biodiversità, i giardinieri cittadini realizzano particolari aiuole

L'autostrada Pollinator nella capitale estone Tallinn è un ambiente naturale simile a un prato, lungo 14 chilometri.

Crea un corridoio verde tra sei degli otto quartieri della città, annoverando farfalle e api mellifere, così come altri piccoli gruppi di animali.

“I parchi cittadini – dice IVO HEINRICH ARRO, del dipartimento spaziale di Tallinn - tendono ad essere isole piuttosto isolate all'interno del tessuto urbano.

Ma l'autostrada Pollinator aiuta a collegare i diversi parchi e le diverse aree verdi della città”.

L'area si sviluppa lungo un ex ferrovia e una linea elettrica ad alta tensione: i cavi sono collocati nel sottosuolo, ma per arricchire la biodiversità i giardinieri cittadini realizzano aiuole accuratamente selezionate.

“Pollinator Highway annovera le specie naturali dell'Estonia – dice LIIVI MÄEKALLAS, giardiniere - ci sono piante ricche di nettare, che sostengono gli impollinatori e donano bellezza anche all'occhio umano”.

Tre installazioni artistiche sensibili all'ambiente stanno ora riunendo le comunità locali e gli impollinatori: fungendo da parco giochi o semplicemente da luogo di incontro per gli esseri umani, rimangono case per impollinatori e insetti.

"Abbiamo cercato di riunire gli impollinatori e i visitatori umani in questa installazione – dicono gli artisti TRIIN VALLNER E KO AI - in modo che gli impollinatori possano abitarlo in inverno e gli umani possano sperimentare lo spazio che abitano gli impollinatori".

Le aree verdi aiutano anche la capitale ad abbassare la temperatura soprattutto in estate e durante le ondate di caldo.

“Il verde urbano è molto importante in termini di fornitura di servizi basati sulla natura per le persone – afferma KRISTA KAMPUS, direttrice di European Green Capital - è importante per la salute delle persone, soprattutto quando si tratta di salute mentale.

Ma è importante anche quando si tratta di diverse attività ricreative, avere un bell’ambiente urbano verde per le persone”.

Espandendo il proprio verde, Tallinn spera di offrire una migliore qualità della vita, che renderebbe la capitale più competitiva tra i Paesi baltici e nordici.