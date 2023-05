Di Euronews en español con AFP, EFE - Edizione italiana: Cristiano Tassinari

Fine della pandemia? Ne abbiamo parlato con il dottor David Nabarro, esperto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si professa ottimista, ma allo stesso tempo chiede "vigilanza" ed unità globale per affrontare insieme ciò che potrebbe accadere in futuro: eventuali nuove pandemie

Fine della pandemia?

Tre anni dopo - e dopo aver ucciso 20 milioni di persone (dati ufficiali, contestati da altre organizzazioni), la pandemia di Covid-19 sta vivendo una svolta, ma non è scomparsa.

L**'**Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha appena revocato (il 5 maggio scorso) l'emergenza internazionale, ma invita a tenere gli "occhi ben aperti".

Ciò è stato possibile perché l'OMS ritiene incoraggiante il costante calo della mortalità.

"Il numero di decessi segnalati per Coronavirus è ora diminuito del 95% rispetto all'inizio di quest'anno", ha dichiarato il Direttore Generale dell'OMS, l'etiope Tedros Adhanom Ghebreyesus (58 anni).

I sistemi sanitari pubblici, un po' ovunque, si stanno riprendendo, gradualmente

Secondo l'OMS (26 aprile 2023), più di sette milioni di persone sono morte a causa della pandemia, una cifra che potrebbe raggiungere i 20 milioni a causa dell'eccesso di mortalità negli ultimi tre anni.

Il Covid ha anche minato la salute dell'economia globale, costringendo le persone a restare chiuse in casa e lasciando molte persone senza lavoro.

I sistemi sanitari hanno acquisito sufficiente esperienza durante la pandemia di Covid per essere più efficaci nelle future pandemie?

In uno degli ultimi studi, gli esperti dell'OMS hanno analizzato la situazione in 139 Paesi. Gli esperti hanno concluso che i servizi sanitari stanno ora subendo interruzioni significativamente inferiori rispetto al 2020 - ed era piuttosto scontato - e si stanno gradualmente riprendendo dai tre anni di pandemia.

Dei 139 paesi, meno del 25% ha segnalato interruzioni nella fornitura di servizi medici. Mentre a luglio-settembre 2020, il 59% dei Paesi ha segnalato problemi di questo tipo. Tra cui: servizi di salute riproduttiva, vaccinazioni, assistenza agli anziani, malattie trasmissibili e non trasmissibili, assistenza materna, neonatale e adolescenziale, screening e servizi diagnostici.

Il mondo deve essere preparato per nuove pandemie

L'OMS ha esortato il mondo a prepararsi ben mesi prima dell'inizio della pandemia di Covid-19 e, ora, in previsione di eventualif future nuove pandemie.

Il ripristino dei servizi sanitari essenziali è fondamentale, poiché le interruzioni potrebbero avere effetti negativi sulla salute delle popolazioni e degli individui ancora maggiori rispetto alla pandemia stessa.

Il 12 febbraio 2018, il Direttore Generale dell'OMS. Tedros Adhanom Ghebreyesus, parlando al vertice di Dubai, dichiarò: "Un'epidemia devastante può iniziare in qualsiasi Paese, in qualsiasi momento e mietere milioni di vite, perché non siamo preparati, perché rimaniamo vulnerabili".

Dieci mesi dopo, la triste previsione iniziò ad avverarsi.

Quanto dobbiamo preoccuparci ancora del Covid per non ripetere gli errori del passato? Quali fattori dovremmo prendere in considerazione nella nostra quotidianità?

Secondo il rapporto dell'organizzazione, la maggior parte dei Paesi ha compiuto progressi nell'integrazione della lotta contro il Covid nel proprio nel sistema sanitario standard.

La vaccinazione rimane uno strumento efficace: l'80-90% dei Paesi ha integrato completamente la vaccinazione Covid, i servizi diagnostici e di gestione e i servizi di assistenza ai sopravvissuti al virus nella pratica di routine.

Quali piani sono in atto per affrontare future pandemie?

I patogeni respiratori sono stati e continueranno ad essere una grave minaccia globale, con la potenzialità di causare una pandemia. Le sue conseguenze sono ben note: alti tassi di mortalità, sistemi sanitari sovraccarichi, destabilizzazione dell'economia mondiale e crescenti disuguaglianze nell'accesso ai servizi sanitari.

I Paesi del mondo stanno ancora ponendo abbastanza attenzione sui pericoli legati al virus? Quali piani sono in atto per affrontare future pandemie?

Per aiutare a prepararsi meglio alle future pandemie, l'OMS ha lanciato una nuova iniziativa, che fornisce indicazioni su come pianificare in modo completo la risposta a qualsiasi patogeno respiratorio.

Chiamata PRET, questa iniziativa è progettata per garantire prontezza e resilienza contro le nuove minacce. Riunisce gli strumenti e gli approcci più recenti per l'apprendimento collaborativo e l'azione collettiva sviluppati durante la pandemia di Covid-19 e altre emergenze di salute pubblica.

L'OMS invita i Paesi a:

Aggiornare i piani di preparazione alla pandemia.

Migliorare la comunicazione tra i reparti competenti. Ciò include lo svolgimento di esercitazioni congiunte, la condivisione di migliori pratiche, sfide e opportunità.

Sulla base dell'esperienza maturata durante la pandemia di Coronavirus, stanziare fondi per attività di preparazione alle nuove emergenze di sanità pubblica.

La scienza non si ferma

2.000 scienziati e 600 ospedali di 52 Paesi partecipano al cosiddetto studio "Solidarnosc". Si tratta di una collaborazione internazionale senza precedenti per trovare cure salvavita per il Covid.

Gli scienziati stanno valutando tre farmaci che potrebbero integrare "l'arsenale" di quelli già utilizzati secondo il protocollo nazionale di ogni Paese. Lo studio ha coinvolto 14.200 pazienti ospedalieri.

Sulla base dei risultati preliminari, Remdesivir, idrossiclorochina, Lopinavir e interferone hanno scarso effetto nei pazienti ospedalizzati con Covid.

PRET è un'evoluzione dell'approccio dell'OMS alla preparazione alla pandemia, basato su un approccio mirato piuttosto che su malattie specifiche. L'OMS continuerà a sviluppare e diffondere linee guida specifiche per la malattia, se necessario.

Euronews ha parlato con il dottor David Nabarro, "inviato speciale" dell'OMS per il Covid.

- L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato di aver già declassato il rating di emergenza sanitaria pubblica. È così?

David Nabarro, OMS:

"Esatto. Lascia che vi dia tutti i dettagli. Ogni volta che c'è un focolaio importante, il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità segue i consigli degli esperti sulla gravità dell'epidemia. E il livello più elevato di qualsiasi focolaio di malattia, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità è un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale come il Covid-19. L'infezione è stata etichettata come focolaio di sanità pubblica di interesse internazionale alla fine di gennaio 2020. A quel tempo, sono stati segnalati circa 100 casi al di fuori della Cina e nessun decesso. E ora il comitato di emergenza, dopo averci pensato molto attentamente per la prima volta, ha detto: "Vi raccomandiamo di smetterla di chiamare questa un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale".

Il Direttore Generale ha detto di aver accettato il parere del comitato di emergenza, ma ha detto di voler approfondire la situazione, perché esiste tuttora una una serie di focolai molto preoccupanti non ancora spariti del tutto. Quello che succede è che il Covid non è più considerato qualcosa di interesse internazionale. È come molte altre minacce per la salute che abbiamo già, da tempo. È comunque qualcosa che deve essere tenuto sotto attenta osservazione. E l'OMS invita tutti i governi a non comportarsi come se fosse scomparso, ma a dargli ancora il giusto livello di attenzione, tenendo il problema sotto sorveglianza, assicurandosi che le persone siano vaccinate e tenendo gli occhi molto, molto aperti su qualunque altra cosa possa insorgere".

- Quindi, possiamo dire che questa è un'ottima notizia e un notevole passo in avanti. E questo cosa cambia? Cosa cambia per i Paesi e per i cittadini, per la gente comune?

David Nabarro, OMS:

"In realtà, naturalmente, penso che questa sia una buona notizia. Davvero, sì. Dobbiamo solo ricordare quanto sia stato incredibile il Covid. Sappiamo che quasi sette milioni di persone sono morte a causa di ciò. Ma Il dottor Tedros ha detto che la stima è di circa 20 milioni di morti. Ci sono ancora persone in ospedale con Covid grave. Ci sono ancora persone che si ammalano e muoiono, ma molto, molto meno. E questo significa che le persone dovrebbero essere in grado di andare avanti con le loro vite con un problema in meno di cui preoccuparsi. Allo stesso tempo, vogliamo assicurarci che i governi non dimentichino di aver messo in atto tutti i preparativi, in ​​modo che se il Covid dovesse tornare oppure dovesse comparire un altro agente patogeno, come lo chiamiamo noi, a causare gli stessi problemi causati dal Covid, non saremo più nelle difficoltà sanitarie che abbiamo avuto nel 2020. Così potremo ridurre la sofferenza, ridurre i danni alla società, ridurre le difficoltà economiche e fare meglio. E questa è la direzione presa e promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sì, è vero: il Covid non è più un'emergenza di sanità pubblica, ma cerchiamo di aver imparato qualcosa, tutti, e assicuriamoci di non rimanere di nuovo sorpresi".

"Mi chiedete se il Covid tornerà e causerà ancora tutti questi problemi? In questo momento, gli esperti dicono di ritenere che il peggio sia passato". David Nabarro Esperto dell'OMS

- E cosa cambierà nella nostra vita quotidiana?

David Nabarro, OMS:

"Spero che molte persone continuino a tenere gli occhi aperti. Vedete, il virus del Covid si sta ancora muovendo. Ci sono ancora persone che si ammalano. Ci sono ancora persone, che hanno il diabete o altre condizioni, che si ammalano. gravemente. Ci sono ancora persone che non vanno dal medico per le cure. Ci sono ancora persone che non possono accedere a cure che riducano la sofferenza. Quindi, per la gente comune, prima di tutto, non immaginiamo che la pandemia sia completamente scomparsa. Perciò, facciamo del nostro meglio per mantenere i servizi giusti. E, in secondo luogo, andiamo avanti con la vita e proviamo a arrivare fino al punto in cui - se necessario - non avremo più paura di dover smettere di muoverci ed entrare in una sorta di reclusione. Ma la mia sensazione è che non dovremo più preoccuparci così tanto. Ed è molto positivo, perché per tre anni il Covid è stato "in prima linea" nei nostri pensieri".

- Ci sono misure che dovremmo continuare ad utilizzare? Mascherine o distanziamento sociale?

"Personalmente, non credo che nessuno dovrebbe buttare via la scatola di mascherine che ha nell'armadio di casa. Tenetele lì. Non si sa mai.

Il Covid potrebbe facilmente riapparire in un'area localizzata e potrebbe essere necessaria la mascherina" David Nabarro esperto OMS

David Nabarro, OMS:

"E ci sono parti del mondo in cui le persone indossano ancora le mascherine, come regola generale, perché sono preoccupate su come il virus possa ancora causare problemi. In secondo luogo, penso che dobbiamo sempre prestare attenzione a come ci comportiamo, specialmente quando incontriamo persone. Ventilare le stanze, se possibile, che si tratti di aule nelle scuole o sale conferenze, o in case e luoghi di intrattenimento. La ventilazione è utile. Non è solo un bene contro il Covid, ma è tutti contro tutti i virus. E, in terzo luogo, ricordiamo sempre che la parte più importante dell'assistenza sanitaria è ciò che accade alla salute delle persone all'interno delle loro comunità. La salute della comunità e la salute pubblica sono importanti. È importante osservare l'andamento delle malattie nelle comunità e vorrei che tutti ricordassero che se un operatore sanitario pubblico viene ad accertarsi del nostro stato di salute, deve essere visto come qualcuno che ci sta facendo del bene. Prestiamoa loro attenzione! Dopo tutto, il virus è il problema e le persone esperte del settore sanitario sono la soluzione".

**- E i Paesi nel mondo continuano a porre abbastanza attenzione ai pericoli legati al virus?

**

David Nabarro, OMS:

"Beh, voglio che tutti capiscano che il virus Covid-19 è scoppiato in maniera improvvisa. Ma ora, ogni giorno, l'Organizzazione Mondiale della Sanità riceve notizie su altri virus e batteri che stanno mettendo in pericolo la salute: attualmente ci sono 54 emergenze sanitarie nel nostro mondo, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta monitorando. Quindi, voglio dire a tutti che ci sono sempre state potenziali minacce per la salute. Ed è per questo che incoraggiamo l'igiene. Ecco perché incoraggiamo le persone a tossire dentro i loro gomiti. Ecco perché incoraggiamo le persone a lavarsi le mani. Tutto questo è davvero importante per noi. Quindi, non dimenticate di farlo. Fatelo fare alla vostra famiglia. Fatelo fare ai vostri figli. Questa è la base per mantenerci sani. Dopotutto, è così che è iniziata la salute pubblica. È stato il riconoscimento che l'igiene delle mani e l'igiene derivante dalla separazione delle acque reflue dall'acqua potabile sono assolutamenti fondamentali per la salute. Dobbiamo continuare. Ciò significa che dobbiamo essere vigili in tutte le direzioni, contro potenziali minacce alla salute. E dobbiamo dare priorità alla salute pubblica. È importante, perché senza di essa siamo a rischio. E quando siamo a rischio, le persone possono soffrire. E quando le persone soffrono, può accadere di tutto. Il futuro è nelle nostre mani pulite e dobbiamo continuare a essere i creatori del nostro destino".

- Pensa che i sistemi sanitari abbiano acquisito abbastanza esperienza, durante la pandemia di Covid, per agire in modo più efficiente ed efficace in caso di future pandemie?

David Nabarro, OMS:

"Certo. Penso che siano state apprese così tante lezioni, per i sistemi sanitari di tutto il mondo. E mi piace leggere le esperienze di diversi funzionari sanitari locali o nazionali e ciò che hanno imparato su come far funzionare i sistemi cosa hanno imparato sul coinvolgimento di diverse parti interessate nella salute della comunità e cosa hanno imparato sulla combinazione della prevenzione con la cura. Penso che sia importante riconoscere quanto siano importanti i sistemi sanitari per le nostre vite, quanto siano importanti gli operatori sanitari per le nostre vite, quanto sia importante mantenere in funzione gli ospedali e i centri sanitari e assicurarsi che tutti possano accedervi: questo è il fondamento assoluto della società moderna. Quindi, se c'è una cosa che ho imparato, è che l'assistenza medica, i servizi sanitari e i sistemi sanitari sono fondamentali per il benessere delle società del futuro. Sono le chiavi di una società giusta ed equa. Sono indispensabili per ridurre le disuguaglianze nelle nostre vite. Quindi, non smantelliamoli. Capisco che possa essere allettante ridurre i servizi e risparmiare denaro, ma bisogna mantenere i servizi sanitari di base e assicurarsi che siano accessibili a tutti".

- Quali piani sono in atto per affrontare le eventuali future pandemie?

David Nabarro, OMS:

"All'Organizzazione Mondiale della Sanità, a cui appartengono 194 governi nazionali di tutto il mondo, nel 2023 si terrà l'Assemblea Mondiale della Sanità, che si terrà questo mese a Ginevra, in Svizzera. E durante quell'Assemblea, i ministri della Salute si incontreranno, tutti insieme: la cosa più importante che faranno è avanzare i piani per un trattato che assicurerà il mondo ad essere meglio preparato ad affrontare i nuovi agenti patogeni, in modo da non dover ripetere l'esperienza del Covid. E auguro davvero il meglio a questi ministri della Salute! Devono essere in grado di superare alcuni dei sospetti e delle tensioni che esistono tra i Paesi nel mondo di oggi, perché la salute dovrebbe davvero venire prima delle differenze politiche e questa è la parte che i ministri cercheranno di elaborare: ottenere un accordo globale sulla preparazione alla pandemia, superando, al tempo stesso, l'attrito che esiste nelle relazioni tra i vari Paesi. Lavoriamo insieme per affrontare le minacce alla ,per il futuro di tutti".

- E la vaccinazione? È ancora uno strumento efficace per combattere il Covid? E in che modo questo annuncio di fine pandemia dell'OMS potrebbe influire sulla vaccinazione? Le persone verranno vaccinate o riceveranno solo dosi di richiamo?

David Nabarro, OMS:

"I vaccini hanno dimostrato di essere davvero fondamentali nel ridurre la sofferenza e la mortalità associate al Covid, specialmente nelle persone anziane. Quindi: le persone della mia età (classe 1949), specialmente quelle con altre malattie, come il diabete, in particolare le persone che sono esposte ad altri virus, come le guardie di sicurezza o gli operatori sanitari, o altri. Ma in realtà, mi rivolgo a tutti.

"Cercate di mantenere aggiornato il vostro stato di vaccinazione Covid, e mantenete aggiornate le vostre vaccinazioni contro altre malattie, come l'influenza". David Nabarro esperto dell'OMS

Continua David Nabarro:

"Perché non fare il vaccino anti-influenzale, di cui si ha bisogno ogni anno, e il vaccino Covid, in caso di necessità? Soprattutto gli anziani, sono assolutamente indispensabili, entrambi. In molti Paesi, questo tipo di vaccino anti-influenzale è disponibile in farmacia ed pagato dalla Previdenza Sociale. Non lasciamo perdere, non smettiamo di vaccinarci: perché il virus non è scomparso. L'OMS ha appena affermato che non sta più causando un'emergenza sanitaria pubblica. Nient'altro. Ciò significa, comunque, che se si rientra nella fascia di età ammissibile, bisogna mantenere aggiornato il proprio stato di vaccinazione".

- Quanti mesi dopo l'ultima vaccinazione dovremmo fare la prossima? Dobbiamo, quindi, vaccinarci ogni anno?

David Nabarro, OMS:

"Ogni Paese ha i propri standard e non è compito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità istruire i Paesi sulle regole che devono seguire. Ma io, personalmente, vi parlerò solo di me stesso. Voglio vaccinarmi almeno una volta all'anno. Mi chiedo se, forse, dovrebbero chiedermi di vaccinarmi molto più spesso. Dipende, ovviamente, dalla disponibilità. E vi dirò perché. Voglio mantenere aggiornati i miei livelli di vaccinazione. Questo perché alcune delle nuove varianti del virus che stanno comparendo sembrano essere abbastanza forti da superare parzialmente la difesa offerta dalla vaccinazione, quindi il mio consiglio è di aggiornare la vaccinazione almeno una volta all'anno, perché questa è l'unica regola che sto seguendo per provare a tenere sotto controllo il virus. E, naturalmente, se il governo del vostro Paese dice diversamente, trovate ugualmente la soluzione per vaccinarvi. Ma questo è soltanto il mio punto di vista".