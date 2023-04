Di Euronews

Una valanga sulle Alpi francesi ha ucciso almeno cinque escursionisti nel giorno di Pasqua. L'incidente è avvenuto nel comune di Contamines-Montjoie nella regione dell' Alta Savoia, sul massiccio del Monte Bianco. Tra le vittime ci sono due guide alpine di Saint Gervais. La nevicata è avvenuta poco prima di mezzogiorno, vicino al ghiacciaio dell'Armancette.La valanga ha interessato un fronte di neve di circa 500 metri, con una pendenza di 1600 metri, in un'area montana non predisposta per lo sci da diporto.

I soccorsi

Dopo una lunga giornata di ricerche, complicate dalle questioni ambientali, in serata è stata scoperta una quinta vittima, una donna di circa 40 anni. I soccorritori si sono rimessi al lavoro all'alba ma al momento manca all'appello ancora un disperso . E' andata bene invece agli 8 turisti travolti dalla valanga che sono stati ritrovati vivi.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha rivolto un "pensiero" alle "vittime" della tragedia della montagna : "Per ritrovare le persone ancora bloccate nella neve - ha detto - si mobilitano i nostri soccorsi. Anche a loro va il nostro pensiero".