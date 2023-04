Di recente a Bruxelles alcuni eurodeputati croati hanno organizzato eventi che sembrano minimizzare questioni controverse legate al terrorismo e a collaboratori nazisti della storia dello stato balcanico. La scorsa settimana Željana Zovko, rappresentante dell'Unione Democratica Croata (Hdz), ha partecipato a un seminario nell'ambito della serie di eventi del gruppo del Partito Popolare Europeo presso il Parlamento europeo.

Secondo le premesse, il seminario si sarebbe concentrato sui servizi segreti delle nazioni ex comuniste, poiché "i regimi totalitari del passato possono non esistere più, ma i loro servizi e le loro reti segrete continuano a vivere", ha detto Zovko.

L'evento ha visto un intervento di Zdravka Bušić, membro della Resistenza nazionale croata o Otpor negli anni '70, un'organizzazione di estrema destra responsabile di diversi attacchi terroristici in tutto il mondo.

"Sono sicuro che lei [Bušić] contribuirà in modo significativo a questo seminario con la sua profonda conoscenza ed esperienza personale su questo tema", ha spiegato Zovko.

L'eurodeputata Zeljana Zovko alla riunione della commissione Afet del Parlamento europeo con Borjana Krišto, presidente del Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina Eric VIDAL/ European Union 2023 - Source : EP

Otpor è stata fondata da Vjekoslav "Maks" Luburić, il noto e violento capo di diversi campi di concentramento nello Stato Indipendente di Croazia (Ndh), uno stato fantoccio nazista che per breve tempo ha occupato il territorio dell'attuale Croazia, della Bosnia-Erzegovina e di alcune parti della Serbia durante la Seconda Guerra Mondiale.

Nel settembre 1976 il fratello di Zdravka partecipò al dirottamento di un aereo della Trans World Airlines, diretto da New York a Chicago, e piazzò una bomba nella Grand Central Station di New York, chiedendo che non fosse pubblicato sui principali giornali statunitensi un appello per l'indipendenza della Croazia.

L'aereo fu dirottato a Montreal e poi a Terranova, dove i 35 passeggeri furono rilasciati. Gli attentatori si arresero solo dopo le negoziazioni con l'ambasciatore statunitense a Parigi.

Un poliziotto di New York rimase ucciso mentre disinnescava la bomba e gli autori furono condannati per dirottamento.

I passeggeri del volo TWA 355 dirottato lasciano l'aereo all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, Francia. 12 settembre 1976 AP/AP

Perché Zdravka Bušić ha parlato al Parlamento europeo?

Il gruppo ha chiesto l'apertura degli archivi di Stato degli ex servizi segreti comunisti, "per poter ricercare e affrontare in modo completo le strutture esistenti nell'era comunista e i loro crimini".

Bušić e suo fratello sono stati riabilitati dopo la caduta della Jugoslavia e la dichiarazione di indipendenza della Croazia. Lei è stata rappresentante del Sabor croato e deputata al Parlamento europeo dopo l'ingresso della Croazia nell'UE nel 2013.

Nel corso del suo intervento, Bušić si è concentrata sulle attività di sicurezza dello Stato della Jugoslavia (Udba), che ha accusato di aver commesso crimini efferati, tra cui l'incarcerazione, la tortura e l'uccisione di coloro che si pensava fossero impegnati in "attività ostili contro lo Stato".

"Molte persone della giovane generazione croata credevano che la creazione di uno Stato croato indipendente e democratico fosse di importanza cruciale", ha spiegato durante l'evento.

Secondo la registrazione dell'evento acquisita da Euronews, Bušić non ha affrontato direttamente - o anche solo menzionato - le attività a cui lei, suo fratello e suo marito hanno preso parte e per cui sono stati condannati, nonostante abbia fatto diverse osservazioni sulle attività delle comunità croate immigrate o sulla diaspora.

Gli eurodeputati Andrej Plenkovic e Zdravka Busic al Parlamento europeo a Bruxelles, novembre 2013. Alexis Haulot/ European Union 2013 - EP

I crimini comunisti tornano d'attualità

Bušić ha insistito sul fatto che "i discendenti biologici e i seguaci ideologici [dei comunisti] detengono molto potere nell'era moderna" e che l'ideologia comunista ha lasciato una "chiara contaminazione" nella società croata.

Sebbene a prima vista l'argomento di discussione possa sembrare ragionevole, ciò che Bušić e gli altri oratori non hanno affrontato è stato il fatto che parlare dei crimini comunisti continua a essere un richiamo dell'estrema destra per gli ultranazionalisti e gli apologeti del nazismo, i quali promuovono idee che incoraggiano ancora oggi la discriminazione.

Questi dibattiti sono destinati a fomentare le paure e giustificare le loro convinzioni, afferma Michael Colborne, giornalista e ricercatore di Bellingcat, che ha lavorato a lungo sulla Croazia e i Balcani.

"Sfruttano il sentimento anticomunista che comprensibilmente esiste non solo nei paesi ex comunisti o socialisti, ma anche altrove", ha dichiarato Colborne a Euronews.

"È sempre stata una tattica dell'estrema destra, che va ricondotta ai Fascisti, con la F maiuscola, italiani: sfruttare le paure e l'avversione della gente per il comunismo - reale o percepita, giustificata o meno - e offrire se stessi e le proprie idee come l'unico mezzo per proteggerli", continua.

"C'è una riluttanza a condannare apertamente questi crimini, perché si percepisce che minano l'identità e la sicurezza della nazione".

Secondo Colborne, molte persone non sono in grado di comprendere che per molti Paesi dell'Europa centrale e orientale "la loro identità e la loro stessa esistenza sono state minacciate nella storia recente, in un modo in cui, ad esempio, non lo sono stati i nativi del Canada, degli Stati Uniti o del Regno Unito".

A marzo, Zovko ha partecipato all'organizzazione di un evento al Parlamento europeo in onore dell'arcivescovo Alojzije Stepinac. Anche se alcuni sostengono che Stepinac abbia salvato membri della popolazione ebraica locale, mentre era in carica negli anni dello Stato fantoccio nazista della Croazia, il religioso non ha mai condannato il regime nazista ed è stato uno dei primi sostenitori delle leggi razziali contro la popolazione ebraica.

"Minimizzare questi crimini del passato significa minacciare non solo l'identità, ma anche l'esistenza stessa del Paese oggi", conclude Colborne.

Euronews ha contattato l'Unione Democratica Croata per una dichiarazione in merito.