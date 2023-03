Lancio (quasi) riuscito del primo razzo stampato in 3D

Un piccolo passo per l'uomo, un grande balzo per le stampanti 3D. Terran 1, il primo razzo al mondo stampato per l'85% in 3D, è stato lanciato dal Launch Complex 16 di Cape Canaveral, in Florida.

Il veicolo spaziale senza equipaggio - che ha un carico utile di circa 1200 kg in orbita terrestre bassa - è riuscito a decollare, ma si è schiantato dopo soli 3 minuti senza raggiungere l'orbita. La startup aerospaziale Relativity Space responsabile del progetto ha dichiarato che si è trattato di "un'anomalia".

L'obiettivo della missione era comunque più pubblicitario che scientifico, in quanto avrebbe dovuto orbitare intorno alla Terra solo per pochi giorni prima di schiantarsi. L'azienda vorrebbe che i suoi razzi diventino un'alternativa meno costosa agli attuali razzi e navette spaziali.