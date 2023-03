Causa di divorzio: maxi risarcimento a una casalinga spagnola

Una scelta di vita, condivisa con il marito, quella di occuparsi a tempo pieno di marito e figlie.

Ma dopo 25 anni di faccende domestiche e un divorzio sopravvenuto, a una donna di 48 anni, Ivana Moral di Vélez-Málaga, 35 chilometri a est di Malaga sulla costa meridionale della Spagna, è stato riconosciuto un **risarcimento di 204.624,86 euro per il lavoro domestico svolto. **

Nelle motivazioni della sentenza si sottolinea che la donna ha trascorso quasi tutto il suo tempo a occuparsi della famiglia e a lavorare come casalinga.

Il matrimonio della coppia era in regime di separazione dei beni e, durante gli anni trascorsi insieme, il marito ha avviato una redditizia attività professionale come imprenditore.

Secondo il legale della donna, è stato proprio il fatto di essere sollevato da incombenze familiari ad aver consentito all'uomo di avanzare professionalmente.

I giudici hanno calcolato il salario minimo interprofessionale di ogni anno per compensare il lavoro svolto senza retribuzione.

La sentenza definisce anche una pensione compensativa di due anni, tempo ritenuto congruo per l'inserimento nel mondo del lavoro.