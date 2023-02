Un'esercitazione navale congiunta di Sudafrica, Russia e Cina è scattata al largo delle coste sudafricane; ne danno notizia sia l'agenzia stampa russa Tass che il ministero della Difesa del Sudafrica. Le manovre, denominate Mosi-2, si svolgono nell'Oceano Indiano fino al 27 febbraio, ad un anno dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito di Mosca. Da gennaio il Sudafrica è alla presidenza dei paesi BRICS, cioè Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica.

Manovre destinate ad armonizzare le marinerie dei rispettivi paesi

"L'esercitazione navale congiunta di Cina, Russia e Sudafrica è ricca di contenuti, tra cui una dozzina di task come antipirateria, difesa aerea e l'atterraggio di elicotteri sui rispettivi natanti. L'esercitazione congiunta aiuterà sicuramente le tre marinerie ad approfondire la reciproca fiducia, promuovendo la cooperazione in tema di sicurezza migliorando la loro capacità di mantenere congiuntamente la sicurezza marittima per dare un contributo maggiore alla pace mondiale" : ha dichiarato alla stampa Huang Zhongxin, comandante, 42a squadra di scorta della marina cinese. Le immagini diffuse da Pechino mostrano i natanti cinesi che partecipano alle manovre. Secondo fonti russe potrebbe anche essere effettuato un lancio di prova di un missile ipersonico Tsirkon che potrà raggiungere un obiettivo di superfice ad oltre 500 chilometri di distanza.