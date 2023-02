La gente di Saint-Denis, un sobborgo di Parigi, è preoccupata perché la Chiesa di Scientology sta progettando di aprire qui la sua nuova sede oltr'Alpe.

L'edificio, di oltre 7.000 metri quadrati, comprende un auditorium, aule studio e persino saune: tutto questo, nel bel mezzo degli stadi dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

"Siamo proprio accanto allo Stade de France - dice PHILIPPE CARO, RESIDENTE - adesso c'è la nuova piscina olimpionica, siamo nel cuore dei futuri impianti olimpici".

Philippe è uno dei 30.000 firmatari di una petizione contro l'acquisto dell'edificio, avvenuto per la cifra di 33 milioni di euro nel 2017.

Da allora, il Comune ha tentato di vietare l'opera, ma lo scorso dicembre una Corte d'appello si è pronunciata a favore di Scientology.

"Si lascia la città nelle mani di un'organizzazione come questa - aggiunge - con enormi risorse rispetto a Saint-Denis: questo rappresenta un pericolo, un rischio per gli abitanti e il quartiere in termini di presenza settaria.

Cercando una posizione dell'installazione della Chiesa di Scientology sui siti di riferimento, al momento non c'è".

Si dice che Scientology abbia diverse decine di migliaia di seguaci in Francia, dove opera legalmente sotto lo status di associazione.

Diversi rapporti parlamentari hanno definito l'organizzazione un movimento settario, ma il suo portavoce europeo rifiuta questa etichetta.

"Ci sono persone del Comune e della Prefettura - dice ERIC ROUX, VICE PRESIDENTE DELL'UFFICIO EUROPEO DI SCIENTOLOGY - che hanno cercato di impedire che i lavori si svolgessero con modalità ingannevoli.

Credo che la migliore risposta sia quella della Corte d'Appello, per la quale si è trattato di un abuso di potere da parte di un rappresentante dello Stato, il che è grave.

Ci sono persone che sono razziste, intolleranti, purtroppo questa è la realtà oggi e dobbiamo farci i conti, ma quando la legge dice ciò che è giusto, vuol dire che è giusto".

"È probabile - afferma il giornalista CYRIL FOURNERIS - che la Chiesa di Scientology riesca ad inaugurare la sua nuova sede prima dei Giochi di Parigi del 2024.

I Tribunali hanno dato tempo alla città sino alla fine di marzo per riesaminare la richiesta di autorizzazione dell'opera".