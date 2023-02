Armi in viaggio: il trasporto del materiale bellico in Ucraina

L'Occidente dispiega la sua logistica per inviare armi all'Ucraina.

I partner si erano già impegnati a fornire difese aeree avanzate, tra cui il sistema missilistico Patriot di fabbricazione statunitense, i carri armati come il tedesco Leopard 2 o l'americano M1 Abrams, mentre Francia e Italia invieranno il loro sistema antiaereo SAMP/T in primavera.

Inoltre, il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland ha autorizzato Washington a utilizzare il denaro russo sequestrato per aiutare l'Ucraina.

L'annuncio è arrivato durantel'incontro tra Garland e il procuratore generale ucraino Andriy Kostin.

Ucraina, il fronte a est

Nell'Ucraina orientale il conflitto va a strappi, con offensive da entrambe le parti e con il fuoco dell'artiglieria a Donetsk e Lugansk.

Kiev ritiene che la Russia stia preparando un bombardamento su larga scala in tutta l'Ucraina: un attacco che verrebbe portato anche contro le principali città del Paese, compresa la capitale.

In queste ore di domenica l'esercito russo sta bombardando la città di Kharkiv e altre zone della regione,nell'Ucraina orientale, riferisce su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale Oleg Sinegubov. Un missile S-300 ha colpito il centro della città, "le informazioni su eventuali vittime e distruzioni sono ancora in fase di accertamento", ha aggiunto Sinegubov.

Nel frattempo, entrano in vigore per tutti i Paesi dell'Unione europea le nuove restrizioni sui prezzi di acquisto dei prodotti petroliferi russi raffinati.