Fondatore FTX si dichiara "non colpevole"

"Non colpevole", così si è dichiarato Sam Bankman-Fried fondatore di FTX azienda che lavorava con criptovalute. Alcuni considerano la strategia difensiva come suicida perché in America è quasi sempre meglio patteggiare per vedersi ridotta la pena.

FTX è ora in bancarotta. È accusato di aver utilizzato illegalmente milioni di dollari dai depositi dei clienti per spese private.

È stato arrestato il mese scorso alle Bahamas, dove viveva e dove aveva sede la sua società. Successivamente estradato negli Stati Uniti, è stato liberato con una cauzione di 250 milioni di dollari. Rischia oltre 100 anni di carcere se condannato.