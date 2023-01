L'anno nuovo è cominciato come era finito l'anno vecchio: con i bombardamenti russi.

Mezz'ora dopo l'inizio del 2023, le sirene anti-aeree hanno suonato a Kiev, seguite dal suono delle esplosioni.

In tale situazione di tensione e paura, gli unici auguri per un 2023 migliore sono arrivati dai balconi di una Kiev altrimenti deserta: "Gloria all'Ucraina!", hanno gridato in tanti.

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito di un'esplosione nel distretto di Holosiivskyi e di danni causati dai frammenti di un missile abbattuto nel distretto di Shevchenkivskyi.

All'inizio del 311° giorno di guerra, i due grandi nemici hanno celebrato a modo loro l'anno nuovo.

A Mosca, Vladimir Putin ha brindato alzando un calice circondato da soldati e, a Kiev, Volodymyr Zelensky ha ringraziato gli ucraini per la resistenza alla guerra.

Parlando dopo il discorso di Capodanno di Putin pronunciato al fianco di militari in uniforme, Zelensky ha affermato che il presidente russo si nasconde dietro le sue truppe, non le guida.

"Pochi minuti prima del nuovo anno, voglio augurare a tutti noi una cosa: la vittoria. E questa è la cosa più importante. Un augurio per tutti gli ucraini: che quest'anno sia l'anno del ritorno.

Il ritorno della nostra gente". Volodymyr Zelensky 44 anni, presidente dell'Ucraina dal 2019

L'ultimo giorno del 2022 è stato funestato da attacchi aerei russi in tutta l'Ucraina e dalla risposta delle truppe di Kiev sull'aeroporto di Dzhankoi, base militare russa in Crimea.

In Ucraina, almeno una persona è morta e decine sono rimaste ferite, anche due bambini nella regione di Kherson.

Il capo delle forze armate ucraine, Valerii Zaluzhny, ha dichiarato che le difese aeree hanno abbattuto 12 missili cruise russi su 20.

Secondo l'intelligence ucraina, la Russia sta preparando una nuova mobilitazione per il 5 gennaio e il presidente Zelensky ha dato un consiglio ai cittadini russi: "Fuggite!"