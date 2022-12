Un anno di notizie: foto dal fronte ucraino

La guerra è uno shock non solo per il numero di morti, feriti o per la grave distruzione che porta. Resta tuttavia fondamentale rivelare il bilancio agghiacciante di questa guerra che investe milioni di persone la cui vita è cambiata per sempre a causa dell'invasione russa.

Nessuno è più al sicuro, nessuno sta bene, a tutti manca qualcuno che ha lasciato il Paese o ha combattuto in prima linea, migliaia di messaggi non arrivano mai a destinazione.

Gli ucraini parlano più spesso di rabbia che di paura. La vita continua nonostante tutto. Nella selezione delle fotografie scattate durante il reportage in Ucraina, ci sono ucraini che hanno vissuto gli orrori della guerra. Ogni giorno scelgono di andare avanti, per continuare a lottare, per ricostruire le loro vite e aiutare gli altri a farlo.