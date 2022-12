Weekend di Natale con sciopero dei mezzi in Francia e Gran Bretagna

E' l'inverno dei prezzi dell'energia alle stelle e dell'inflazione che mangia i salari. E' l'inverno del nostro scontento per tante categorie professionali e non è detto che l'estate gloriosa di York col suo sole lo dissipi, per restare nella citazione Shakespeariana. Una serie di scioperi dei trasporti funestano il weekend natalizio in Francia e in Gran Bretagna.

Nell'esagono i controllori incrociano le braccia e fanno saltare circa un terzo dei treni nel weekend natalizio. Chiedono un aumento che vada oltre il 12 % in 2 anni già concordato. I francesi, ben abituati agli scioperi dei ferrovieri in periodi caldi, ancora una volta corrono a noleggiare un auto, un passaggio su un'auto privata o un bus quando c'è. Il governo, visto anche che lo sciopero non è stato indetto formalmente da nessun sindacato, fa salire la pressione su SNCF, la società delle ferrovie francesi, perché risolva la querelle e il servizio venga garantito almeno durante il weekend del primo dell'anno.

Un mese di scioperi in Gran Bretagna

Dall'altra parte della manica dalle ambulanze, che rilanciano con due giorni di sciopero a gennaio, agli aeroportuali agli infermieri e ai postini, tante le categorie che hanno incrociato o incrocieranno le braccia questo mese. Un elenco non esaustivo: dal 23 al 31 dicembre un migliaia di poliziotti di frontiera si astiene dal lavoro rallentando i controlli negli aeroporti, il 29 a loro si uniscono gli handler.

Non va meglio se si ripiega sul treno: sciopero dei ferrovieri questo weekend dal 24 pomeriggio al 27 e poi servizio altalenante fino al 9 gennaio.