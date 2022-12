La Croce rossa italiana invia un altro convoglio umanitario in Ucraina

La Croce rossa italiana ha inviato un convoglio di aiuti in Ucraina per far fronte all’emergenza freddo ed energetica.

Il convoglio comprende 10 ambulanze, un mezzo spazzaneve, 55 generatori di corrente, 160 respiratori per l’ossigenoterapia, cibo e altre attrezzature mediche per gli ospedali ucraini.

Si tratta della 43esima missione di consegna di aiuti all'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa: "Sin da febbraio la nostra associazione è stata protagonista di numerose missioni, dall’invio settimanale di convogli di aiuti alle evacuazioni di civili vulnerabili, dalla realizzazione di cliniche mobili alla costruzione di un vero e proprio hub logistico per lo stoccaggio delle merci di importanza internazionale a Suceava, al confine tra Romania e Ucraina” ha spiegato Francesco Rocca, presidente Croce rossa italiana.