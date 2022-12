Uno dei membri dei BTS, gruppo sudcoreano di K-pop, ha iniziato il servizio militare obbligatorio, martedì 13 dicembre. Jin, il cui nome completo è Kim Seok-jin, effettuerà il suo addestramento in una città al confine con la Corea del Nord, prima di entrare in un'unità "in prima linea".

In Corea del Sud, il servizio militare è obbligatorio per tutti gli uomini in buone condizioni fisiche per un periodo minimo di 18 mesi. Jin, che ha compiuto 30 anni il 4 dicembre, è il primo della band a farlo, ma anche gli altri sei membri dei BTS dovranno prestare servizio. La boy band famosa in tutto il mondo dovrà quindi prendersi una pausa.

Gli atleti, i musicisti classici e i ballerini sono esentati, ma non i cantanti di K-pop, anche se di fama internazionale.