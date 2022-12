Il processo per gli attentati di Nizza sta per concludersi presso il Tribunale penale di Parigi, che dovrebbe emettere il verdetto questo pomeriggio, a sei anni dalla strage. In assenza dell'autore, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, abbattuto dalla polizia la sera dell'attentato, ci saranno inevitabilmente “frustrazioni”, ha avvertito l'accusa, rivolgendosi alle 2.500 parti civili.

Otto imputati

Nel box degli imputati compaiono otto persone sospettate di vari legami con l'aggressore. Tre uomini, già perseguiti per associazione a delinquere terroristica e fra loro uno ha ammesso di aver fornito una pistola. Gli altri cinque imputati sono sotto processo per traffico d'armi o associazione a delinquere. La Procura Nazionale francese antiterrorismo ha chiesto condanne che variano dai 2 a 15 anni di reclusione.

Una tragedia incancellabile

Gli attentati di Nizza avevano suscitato un'ondata di emozione in Francia e all'estero. Il 14 luglio 2016, festa nazionale, il camion guidato da Mohammed Lahouej Boulel è entrato in mezzo alla folla uccidendo 86 persone, tra cui diversi bambini, e ferendo centinaia di passanti. Dopo tre mesi di udienza, il verdetto del processo non compenserà il dolore "enorme, insondabile"dei sopravvissuti", ha sottolineato il consigliere generale.