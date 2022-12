La Svezia, in prima linea per lo spazio

Quello che vedete è un centro spaziale a Jukkasjärvi vicino a Kiruna, in Svezia, a 200 chilometri dal Circolo polare artico, è il primo centro europeo da dove si cerca di lanciare un satellite. La cosa ha comportato nuovi investimenti ed è recente la costruzione di questo hangar.

Mattias Abrahamsson, Swedish space corporation: "Si tratta di un'area di 5.200 metri quadrati , non ci vive nessuno e possiamo lanciare razzi che cadendo non creano problemi".

Dalla base sono stati lanciati più di 600 vettori, ma finora con voli suborbitali.

Krister Sjölander, manager del programma Payloads & Flight Systems: "È più o meno come un lego, prendiamo l'esito di ciascun esperimento e poi li mettiamo tutti insieme. Quello che verrà è un esperimento, ma stiamo programmando esperimenti a bordo con fluidi e materiali scientifici".

Il centro europeo di Jukkasjärvi è uno dei migliori in Europa ma non è il solo ce ne sono altri, nelle Azorre, in Norvegia Spagna e Regno Unito.