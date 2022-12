Dalla nave umanitaria tedesca Humanity 1, attraccata al porto di Bari, sono scesi 261 migranti, fra loro figurano 93 minori (tre di età inferiore a un anno), 43 donne (tre in gravidanza). Tutti sono stati sottoposti a controlli sanitari (compresi i tamponi per il COVID-19). Dopo i primi soccorsi e il supporto i migranti saranno distribuiti in centri di accoglienza di regioni come Lazio, Molise, Piemonte, Marche Emilia-Romagna e Calabria. I 67 minori non accompagnati rimarranno invece in Puglia.

Testimonianze agghiaccianti

Le testimonianze del personale della Humanity 1 sono agghiaccianti, non ci sono migranti privi di traumi a diversi livelli... "Le condizioni mediche delle persone a bordo sono state terribili - ha detto una delle infermiere della Humanity 1 - non so come descriverle. Sono tutte persone passate dalla Libia, tutte con segni di tortura. Segni di coltello ovunque, segni di bruciature di sigarette, costole rotte dalle continue percosse. Segni di abusi sessuali. Avevamo anche tre donne in gravidanza di cui una ha avuto problemi e abbiamodovuto sottoporla a un trattamento antibiotico. Abbiamo registrato gravi casi di malnutrizione e disidratazione perché nelle carceri in Libia queste persone sono trattate in modo disumano, lasciate giorni e giorni senza acqua e cibo. Molte persone abbiamo dovuto idratarle per via endovenosa. Per non parlare di tutto lo stress psicologico e dei relativi traumi a cascata".

Il dovere del soccorso

Ricordiamo alle autorità che assegnare porti sicuri per salvare vite umane non è un'azione gentile nei nostri confronti, ma un dovere delle autorità e un diritto delle persone perché secondo la legge le operazioni di salvataggio terminano solo quando tutti i passeggeri possono approdare a un porto sicuro Lukas portavoce della nave Humanity1

Il problema reale è che al di là del soccorso umanitario, che l'Italia ha garantito in tanti anni nonostante gli irriducibli oppositori, non si riesce a generare una politica europea adeguata alla crisi umanitaria. Visti sostanzialmente come un peso i migranti, anche per la loro giovane età e le speranze di una vita migliore, sono una straordinaria risorsa per l'intero continente, una risorsa che non viene adeguatamente trattata dalle infelici dinamiche della politica.

L'umanità della Caritas

“Noi, come Caritas, siamo carità in questo porto, siamo pronti a fornire supporto con cibo, vestiti e questioni di vita personale. Siamo disponibili per questo. Non sappiamo ancora quali siano i problemi esatti. Sappiamo che ci sono 261 persone e siamo qui a braccia aperte”: ha detto ai microfoni delle agenzie televisive internazionali padre Franco Lanzolla, il cappellano del porto di Bari.