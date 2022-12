Qatar 2022, si decidono le semifinaliste

Obiettivo: non seguire le orme della Spagna. Il Portogallo di Fernando Santos si avvicina al quarto di finale del Mondiale in Qatar contro il Marocco, previsto per il pomeriggio di sabato allo stadio al-Thumama di Doha con la speranza di superare l'autentica sorpresa del torneo, il Marocco di Walid Regragui.

L'Inghilterra tenta di ingabbiare Kylian Mbappé

Il match tra le due formazioni sarà il primo della giornata, seguito dallo scontro tra Inghilterra e Francia. Con la squadra guidata da Didier Dechamps che può contare su tutti i suoi effettivi, a partire dalla stella del PSG Kylian Mbappé.

Ingabbiare il campione franscese sarà uno dei principali obiettivi del team inglese. Non si sa tuttavia ancora se la squadra di Gareth Southgate deciderà di sacrificare un uomo per una marcatura stretta sul fantasista.

La Francia punta a mantenere la Coppa del mondo in patria

"Sono in corso gli ultimi preparativi per la Francia - spiega Samuel Ashoo, inviato di Euronews - che si appresta ad affrontare l'Inghilterra per un posto nelle semifinali dei Mondiali in Qatar. Kylian Mbappé spera di poter andare ancora a segno, migliorando il suo impressionante score attuale: all'attivo ha infatti già cinque reti.

E a proposito di numeri impressionanti, anche l'Inghilterra ha registrato un percorso eccezionale finora in Qatar, andando a segno ben dodici volte, a fronte di sole due reti subite.

Dopo la semifinale ai Mondiali scorsi e la finale all'europeo del 2020, l'Inghilterra cerca di arrivare finalmente alla Coppa del mondo. Dovrà tuttavia superare una squadra che vuole mantenere in patria il trofeo, ed essere l'unica a riuscirci dal lontano '62".