La protesta della polizia in Belgio

Migliaia di poliziotti belgi hanno manifestato a Bruxelles per protestare contro le loro condizioni di lavoro.

A far scattare la mobilitazione la morte di un agente, il mese scorso, ucciso a coltellate da un detenuto classificato a rischio terrorismo.

I poliziotti belgi chiedono al governo interventi per migliorare la sicurezza del loro lavoro.

"Questa è un'esplosione di rabbia della polizia nei confronti delle autorità, per le risorse che ci mancano e di cui abbiamo bisogno. Vogliamo ricordare il nostro collega, ma anche farci ascoltare dal governo".

"La gente non ci teme e non ci rispetta. Quando interveniamo a volte subiamo violenze e ci viene impedito di fare il nostro lavoro, non è accettabile"

La manifestazione arriva in un momento in cui sono diffuse le critiche alla polizia belga, spesso accusata di non riuscire a garantire l'ordine pubblico, come è accaduto coi tafferusgli scoppiati a Bruxelles dopo la partita dei mondiali di calcio tra Belgio e Marocco.