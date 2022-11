Migranti, Parigi e Roma a un passo dalla crisi diplomatica

È arrivata al porto militare francese di Tolone la nave Ocean Viking, che ha a bordo 230 persone soccorse in mare quasi tre settimane fa. Un carico che l'Italia non vuole e che la Francia riceve ma "solo in via eccezionale".

Parigi stigmatizza il rifiuto del governo italiano a farsene carico e annuncia misure di ritorsione in quella che appare come l'inizio di una crisi diplomatica tra i due paesi.

Il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin spiega che verranno rafforzati i controlli alle frontiere con l'Italia e aggiunge che "verranno tratte tutte le conseguenze dell'atteggiamento italiano sugli altri aspetti delle relazioni bilaterali", a cominciare dalla cancellazione del trasferimento in Francia di 3500 migranti già presenti in Italia.

Il tema dell'accoglienza divide anche la politica francese, con la sinistra che continua a far pressioni per aprire i porti alle navi delle Ong e il centro-destra che rilancia la politica della tolleranza zero.

Dibattito politico interno in Italia

"Non c'è nessun compiacimento nelvedere l'Italia presa a schiaffi da una nazione amica come la Francia ma avevamo capito fin da subito in quei giorni, nel porto di Catania, che si stava mettendo in campo un'operazione

inutilmente crudele e dannosa che macchiava di infamia il nostroPaese di fronte alla comunità internazionale". Lo dice il vicesegretario del Pd Giuseppe Provenzano, in un'intervista a LaStampa sullo scontro tra Italia e Francia sui migranti.

"Nei giorni scorsi avevano esultato per l'accoglienza diGiorgia Meloni a Bruxelles, due giorni dopo l'Italia è stata richiamata al rispetto delle norme internazionali. Come fossimo l'Ungheria", dice l'esponente Pd. "Temevamo che il governo Meloni, che sembra ormai il governo Salvini, ci riportasse indietro facendoci scivolare verso Visegrad. Nessuno peròcredeva avvenisse in due settimane". "A Catania - afferma - ho

visto l'Italia scadere al grado zero dei diritti, perché quandosi arriva all'arbitrio della selezione, al tu sì tu no, nessunopuò dirsi al sicuro".

Provenzano si dice "molto preoccupato" dalla "incapacitàdella minoranza di fare fronte comune anche davanti a casienormi", e aggiunge: "quanto a Conte, il suo silenzio è statoeloquente. Capisco l'imbarazzo di un premier che ha firmato idecreti Salvini e ricordo la fatica che abbiamo fatto noi permodificarli, ma di fronte a quello che è accaduto a Catania, sedichiari di collocarti nel capo progressista, non puoi tacere".

Il Pd si è diviso sugli accordi con la guardia costiera libica,e il vicesegretario ammette che c'è un questione da risolvere una volta per tutte anche nel Partito: "Le contraddizioni che ci portiamo dietro dalla gestione Minniti pesano ancora".

"La cosa peggiore che potrebbe fare oggi l'opposizione è salutare con entusiasmo il gesto sbagliato della Francia per indebolire la Meloni. Da ogni punto di vista l'escalation dell'Eliseo appare stonata e esagerata. Esistono ragioni dell'Italia che prescindono dagli schieramenti. Occorre dunque, mentre si denunciano gli errori di Piantedosi nella gestione degli sbarchi, evitare di correre dietro ai francesi che sull'immigrazione non possono impartire lezioni a nessuno e tantomeno cercare di mobilitare l'intera Europa contro di noi.' Così su Twitter il leader del Terzo Polo Carlo Calenda