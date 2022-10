Come dovunque in Europa, anche le famiglie svizzere sono chiamate a risparmiare energia.

Questo viene naturale agli abitanti della Val Bavona, una delle regioni più remote della Svizzera.

A Cevio, ad esempio, non è mai stata allacciata la rete elettrica.

Un paesaggio da cartolina. Screenshot AFP

"Non c'è nemmeno un palo della luce!"

Bice Tonini, 88 anni, accende il fuoco del suo camino: vive in questa valle, nella frazione di Sonlerto, da quando è nata.

Spiega, in italiano: "Vedo tanto spreco, compreso quello dell'elettricità: tante luci, troppe, ovunque. Inutili! Ma non qui, perché qui è tutto buio, non c'è nemmeno un palo della luce!".

"Qui è tutto buio..." Screenshot AFP

Romano Dadò, già consigliere comunale di Cevio e residente in valle, è orgoglioso di dire, in francese:

"Per noi ridurre il consumo di tante cose non è un problema: sappiamo ancora vivere così!"

I residenti usano ancora bombole di gas, candele e lampade a olio. Per lavare i loro panni, vanno al fiume: "Come sempre", dice Tiziano Dadò, il fratello scalpellino di Romano.

La stretta valle, lunga circa 10 chilometri e fiancheggiata da imponenti pendii che raggiungono oltre i 2.500 metri di altitudine, è stata teatro di valanghe, inondazioni e smottamenti, talvolta fatali, nel corso dei secoli.

"Le grandi città svizzere ci hanno rubato un po' di territorio"

"Le grandi città della Svizzera tedesca sono venute qui per prendere l'elettricità, hanno costruito dighe lassù e hanno pagato un po' per il territorio che hanno, in un certo senso, rubato", continua Romano Dadò.

"Sappiamo vivere in maniera semplice". Screenshot AFP

"Ci sono ancora difficoltà"

Nel villaggio di Foroglio, Martino Giovanettina ha aperto il suo ristorante. I clienti non mancano, soprattutto durante il fine settimana.

"Sono arrivato qui più o meno trent'anni fa. C'erano già evidenti difficoltà dovute alla situazione energetica e alla situazione progettuale. L'anno scorso, abbiamo fatto un grosso investimento, ma purtroppo ci sono ancora grandi difficoltà di pianificazione".