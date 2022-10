Mykolaiv: la vita dei civili nella città sotto attacco

Mykolaiv - prima della guerra: una città di quasi mezzo milione di abitanti.

Mykolaiv - oggi: un avamposto sulla linea del fronte meridionale ucraino.

In questi quasi 8 mesi di aggressione russa su larga scala in Ucraina, Mykolaiv ha vissuto pochissimi giorni tranquilli, senza bombardamenti o devastazioni. Vediamo cosa significa tutto questo per i residenti.

La percezione dell'insicurezza costrante

La gente del posto dice che in città non ci si sente sicuri. Più di 12 mila edifici in tutta la regione sono stati danneggiati o distrutti. Mykolaiv è stata regolarmente bersagliata da bombe a grappolo - molto pericolose per i civili - e da razzi a bassa precisione, che hanno colpito gli edifici residenziali.

Le sirene antiaeree risuonano regolarmente, sui mezzi di trasporto, nei supermercati o all'esterno e di solito non c'è nessun posto dove potersi nascondere.

Manca l'acqua potabile

La città non ha acqua potabile: prima arrivava da Kherson, ora occupata dalla Russia.

Quella che esce adesso dai rubinetti non si può bere, sa di acqua di mare. L'impianto che la fornisce, spesso danneggiato dalle bombe, viene costantemente riparato.

L'acqua potabile deve essere portata a casa in bottiglie dai punti di distribuzione all'esterno. Con l'inverno alle porte, la situazione è destinata a peggiorare e la gente non è ottimista.

La rete dei volontari

Il movimento di volontari per sostenere l'esercito ucraino, aiutare le famiglie, assistere nelle evacuazioni, così come la mobilitazione per le donazioni di sangue, sono una realtà comune in tutta l'Ucraina.

Natalia è una docente universitaria. Nonostante le difficoltà sottolinea la grande forza della popolazione: "Ho capito una cosa importante: il capitale più grande, la risorsa più grande durante la guerra è che le persone possono unirsi, aiutare, combattere - ci racconta - Naturalmente, quando si sentono le esplosioni dei bombardamenti, la gente sta male, perché il bersaglio potrebbero essere i tuoi vicini, il tuo appartamento, il luogo in cui lavori, la scuola dei tuoi figli, ma tutti cercano di imparare a convivere con questo perché sperano, un giorno, nella vittoria e che venga il momento di ricostruire la nostra città".

Senza lavoro, ci si arrangia

Con la chiusura di alcune attività commerciali, numerosi residenti si sono trovati senza lavoro. Spesso si sono dedicati ad attività completamente diverse per sfamare la famiglia.

"Lavoravo nel settore della ristorazione, avevo un piccolo ristorante. Poi è arrivato il Covid-19 e in seguito la guerra. Ora ho dovuto riqualificarmi come tassista - dice Volodymyr, 43 anni - In realtà questo lavoro mi piace , parlo con la gente, imparo un sacco di cose nuove".

Città al buio per sicurezza

Molte persone, soprattutto donne e bambini, hanno lasciato la città. Le strade sembrano deserte. Quando un ristorante o un'altra attività commerciale è aperta, è segnalato sulle finestre su pannelli di cartone e scritte a grandi lettere. Dopo le 19:00 muoversi diventa complicato.

Quando il sole tramonta, a Mykolaiv cala il buio. Solo alcune strade hanno potuto accendere i lampioni dall'inizio di ottobre. Si possono vedere le sagome delle persone che portano a spasso il cane nell'oscurità o che tornano a casa, usando a volte le torce. Si tratta ovviamente di una misura di sicurezza per questa città che è regolarmente sotto attacco.