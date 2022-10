La Bulgaria sceglie l'usato sicuro

Sono il centrodestra e il partito dell'ex premier Boyko Borisov, secondo gli exit polls, ad essere in testa nelle elezioni bulgare con circa il 26% dei connsensi. Staccata ma non troppo la coalizione pro Europa.

Il paese meno fortunato dell'Unione Europea è alla quarta consultazione in 18 mesi. Il motivo è quello di non riuscire a rovare una coalizione politica in grado di resistere.

Alcuni analisti pronosticano addirittura una quinta elezione fra pochi mesi se non settimane, ma anche Sofia necessita di stabilità in un periodo in cui Bruxelles distribuisce i soldi del piano di resilienza che deve rilanciare le economie dei paesi europei dopo due anni di covid e le ricadurte economiche della guerra in Ucraina.