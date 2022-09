La provincia di Bié, nell'Angola centrale, è stata a lungo un centro per il commercio e una regione altamente fertile per l'agricoltura. È stata anche un punto nevralgico della lotta per l'indipendenza del paese e poi dell'insurrezione civile. Da qui l'importanza di creare posti di lavoro sia per i veterani che per i giovani. È qui che in corso di costruzione la "Peace Prize", una fabbrica di ceramica che promette di produrre materiali da costruzione di cui c'è grande bisogno e di offrire lavoro e formazione agli abitanti del luogo e al personale militare in pensione che si sta reinserendo nel mondo del lavoro.

Daniel Kavinhanha dirige la fabbrica, che sarà completata entro la fine dell'anno, con tre obiettivi principali: diversifica la fonte di reddito, contribuire al pil e assorbire la maggior parte dei militari per un loro reinserimento socio-professionale. La produzione della fabbrica avrà un ruolo importante nello sviluppo della regione.

"Quando la fabbrica sarà pronta produrremo innumerevoli materiali da costruzione, come mattoni e piastrelle di alta qualità - dice Kavinhanha -. Stiamo anche realizzando un'ulteriore fase in cui produrremo utensili da cucina, come piatti e tazze". Il progetto prevede anche anche la creazione di infrastrutture sociali come scuole, strutture sanitarie, pozzi e pannelli solari per la produzione di energia.

Uno dei veterani coinvolti nel progetto ha riunito altri veterani in grado di aiutare l'azienda con le loro conoscenze. "Prima di venire qui ero nell'esercito, sono andato in pensione due anni fa - dice Avelino Munijindo, responsabile dei trasporti della fabbrica di ceramica -. Sono stato chiamato per aiutare i colleghi nei trasporti e ad ispezionare alcuni dei veicoli e dei macchinari".

Secondo Avelino Munijindo il progetto aiuta i veterani come lui a reinserirsi nel mondo del lavoro e nella comunità. "Il rapporto è in realtà molto buono - dice Munijindo - perché la popolazione locale ci aiuta nel nostro lavoro e gli ex militari contribuiscono con la loro esperienza in alcuni settori. Quindi anche noi li stiamo aiutando".

In tutta l'area si può vedere l'impatto positivo della fabbrica prima ancora della sua apertura ufficiale: merito in gran parte delle infrastrutture costruite intorno ad essa. Sabino Henda lavora nell'amministrazione di Chipeta, una comunità con più di 30.000 persone in oltre 50 villaggi: secondo Henda la scuola è tra i settori che più hanno beneficiato della fabbrica. "I bambini ora possono studiare vicino alle loro case - dice Henda -. I genitori sanno che i loro figli studieranno in una scuola con condizioni eccellenti".

L'obiettivo principale della fabbrica e delle altre infrastrutture è garantire la pace nel Paese a livello sociale. "Lo sviluppo può esistere solo se c'è pace - sottolinea Henda -. Dopo il conflitto armato, questi ragazzi rappresentano la generazione della pace".