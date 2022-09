Cartellino rosso climatico per il PSG.

Cartellino rosso per il PSG. Screenshot Video

"Non devo scusarmi. Era solo una battuta di cattivo gusto".

Christophe Galtier, allenatore del Paris St.Germain, prova a rimediare alla figuraccia della sua dichiarazione di lunedì, quando aveva dichiarato che - per essere piu ecologica - la squadra non userà più i jet privati, bensi un fantomatico carro a vela...

Le risatine di Galtier e della superstar Kylian Mbappè, presente in sala stampa, non sono piaciute agli attivisti della Ong ambientalista Greenpeace, che hanno inscenato una manifestazione proprio martedì sera davanti allo stadio "Parco dei Principi" di Parigi, poco prima della partita di Champions League tra PSG e Juventus.

Ma, ad una domanda specifica ed ecologica di un cronista sul perchè la squadra non usasse i treni, anzichè i jet privati per le trasferte, cosa aveva risposto esattamente Galtier?

"Questa mattina abbiamo parlato con la società che organizza i nostri viaggi e stiamo vedendo se è possibile spostarci con il carro a vela...". Christophe Galtier 56 anni, allenatore PSG

E giù risatine in sala stampa.

Mbappè e Galtier se la ridono. (Parigi, 5.9.2022) AP

Humour "climatico" francese di Galtier, che - però - ha ricevuto una valanga di critiche

A cominciare da Jean-François Julliard, Direttore Generale di Greenpeace.

"Siamo qui per parlare con il PSG e con Christophe Galtier, che ha preso in giro i problemi climatici durante la sua conferenza stampa. Quindi, simbolicamente, lo abbiamo preso in parola, perché abbiamo portato un carro a vela davanti al Parco dei Principi, prima della partita contro la Juventus. Cercando di rendere consapevoli i funzionari del PSG che non possiamo più prendere in giro impunemente la crisi climatica".

"Non si possono prendere in giro i problemi climatici..." Screenshot Video

Per chiudere la stucchevole polemica, Galtier ha assicurato che il club parigino prende molto sul serio le questioni climatiche...