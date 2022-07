Europei di calcio femminile: domenica la finale Inghilterra-Germania

Tutto è pronto a Londra per la finale degli europei femminili di calcio che vedrà affrontarsi questa domenica allo stadio di Wembley Germania-Inghilterra. La partita è vissuta quasi come una rivincita dall'Inghilterra che nel 2009 venne travolta in Finlandia proprio dalla Germania negli ultimi 30 minuti della finale, che perse per 2-6.

Ma l'entusiasmo è palpabile, e i tifosi inglesi vogliono crederci:

"Penso che l'intero paese si unirà persupportare la squadra. Le ragazze hanno dimostrato di meritare di essere in finale; noi due siamo gasatissime. Vediamo se riusciamo a conquistare questo trofeo".

"Contro la Germania vorrei vincere 2-0 ma qualsiasi risultato andrà bene; essere arrivati qui è già una gran cosa, il calcio femminile avrà un'attenzione maggiore. Per cui incrociamo le dita".

L'Inghilterra gioca in casa e questo rappresenta sicuramente una marcia in più, numero 8 del ranking Fifa e n.4 di quello Uefa, è al suo nono campionato europeo. Nel 2017 è arrivata in semifinale.

La Germania ci crede le tedesche hanno conquistato il trofeo ben 8 volte su 13 edizioni e ha instaurato un autentico regno dal 1995 al 2013 quando il suo dominio è stato assoluto e consecutivo. L’ultimo titolo europeo risale però proprio al 2013 e dopo la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016, la Nazionale tedesca è sembrata uscire dai radar delle più grandi squadre nel panorama del calcio femminile mondiale.

Con l’arrivo in panchina della ct Martina Voss-Tecklenburg, la Germania lavoraper tornare a vincere. Insomma, il risultato della partita di domani non è scontato.