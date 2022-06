Colombia al ballottaggio per l'elezione del presidente. I 39 milioni di elettori sono chiamati a scegliere tra Gustavo Pedro che potrebbe essere il primo presidente di sinistra e Rodolfo Hernandez, soprannominato il Trump colombiano per i suoi discorsi populisti.

Chi è Gustavo Pedro

Ex sindaco di Bogotà, dalla storia travagliata. È un ex guerrigliero dell’M-19, ma non ha mai sparato un colpo, è stato arrestato, è andato in esilio in Belgio, è stato eletto due volte deputato. Politico di lungo corso. Si presenta in tandem con una donna afro-americana, Francia Márquez, avvocato, attivista dei diritti civili, molto apprezzata nelle regioni caraibiche e dalle donne. Ha prevalso al primo turno ma la sua vittoria non è scontata, dato che i sondaggi lo danno in parità con Hernadez.

I suoi cavalli di battaglia sono la riforma del fisco e le fonti di energia alternative.

Chi è Rodolfo Hernandez

È un outsider di destra, immobiliarista, molto popolare su Tik Tok, piace ai giovani, meno alle donne. È contrario all'aborto; il suo cavallo di battaglia è la lotta alla corruzione. Anche lui si presenta in tandem con una donna, anche lei nera, ma cattolica, docente universitaria.

Rodolfo Hernandez Ivan Valencia/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

L'unica certezza è che - chiunque vinca - ci sarà per la prima volta nella storia una vicepresidente donna.

Lo sforzo per garantire la sicurezza

Secondo il Registro nazionale , che supervisiona il consiglio elettorale, sul territorio ci sono oltre 112mila urne. Grande sforzo della polizia per garantire il voto in sicurezza.

Per ragioni di sicurezza le frontiere terrestri e fluviali sono chiuse fino alle 6 del mattino di lunedì. È consentito varcare il confine solo ai colombiani che risiedono fuori. Rafforzati anche i posti di controllo migratorio