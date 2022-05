L'onda più alta. È di Sebastian Steudtner il nuovo record nel surf

È alta 26,21 metri l'onda che ha cavalcato il surfista tedesco Sebastian Steudtner il 29 ottobre 2020 a largo della spiaggia di Nazaré, in Portogallo, il paradiso dei surfisti.. Alla giuria dei Guinness World Record è servito un anno e mezzo di tempo e una serie di calcoli complessi per misurare l'altezza esatta del muro d'acqua che ha assegnato al tedesco il recordo mondiale maschile.

Steudtner ha vinto già tre volte il Billabong XXL, il premio più prestigiosto per gli sportivi delle grandi onde. A sedici anni Steudtner si trasferì da Norimberga alle Hawaii per imparare a surfare. In venti anni è diventato uno dei migliori surfisti nel mondo.

"Battere il record del mondo non è mai stato il mio obiettivo, neanche per il futuro, ho sempre cercato la performarce migliore per capire cosa è possibile fare", ci spiega Steudtner. "Voglio scoprire cosa posso raggiungere come persona, da atleta, come essere umano, dentro e fuori dall'acqua, questo mi entusiasma", continua il tedesco.