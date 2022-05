Prova finale per la Parata della Vittoria.

Si è tenuta sabato sulla Piazza Rossa di Mosca - con lo schieramento di 131 unità di equipaggiamento militare - per celebrare il 9 maggio, quest'anno il 77° anniversario della vittoria sovietica sulla Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale.

Giorno della Vittoria e l'operazione militare speciale

La parata del Giorno della Vittoria, in programma lunedì, arriva a due mesi e mezzo dall'inizio della cosiddetta "operazione militare speciale" della Russia in Ucraina.

Come spiegato dai media russi, oltre ad aerei, carri armati, veicoli blindati e lanciamissili, simboli della potenza militare di Mosca, alla parata di quest'anno saranno coinvolte circa 11.000 persone. In particolare "ufficiali, sergenti, soldati, studenti e cadetti di istituzioni militari, studenti delle scuole militari di Suvorov e Nakhimov, il Kronstadt Cadet Corps e membri del movimento panrusso Yunarmiya, nonchè rappresentanti di altre forze dell'ordine e dell'esercito cosacco".

Gioventù militare e simulacri del passato. (Mosca, 7.5.2022) Alexander Zemlianichenko/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Secondo il ministero della Difesa russo, 77 aerei parteciperanno all'esibizione aerea, tra cui il "misterioso" aereo Il-80 Doomsday, che è in grado di resistere a un attacco nucleare.

Otto jet da combattimento Mig-29 sorvoleranno la Piazza Rossa, formando la lettera Z, simbolo della campagna militare russa in Ucraina.

A terra, la Russia mostrerà il suo arsenale di capacità nucleare, compresi i missili nucleari intercontinentali Yars e i sistemi di missili balistici a corto raggio Iskander.

Il Cremlino ha fatto sapere che nessun leader straniero è stato invitato a partecipare alla parata perché "non è un anno di giubileo".

Di cosa parlerà Putin?

La parata del 9 maggio è stata rilanciata proprio in questi due decenni di potere di Vladimir Putin, che - come ogni anno - dovrebbe tenere un discorso alla fine della cerimonia.

Di cosa parlerà?

Secondo le intelligence occidentali, Putin potrebbe dichiarare guerra totale all'Ucraina o annunciare la mobilitazione in tutto il paese.

Il Cremlino ha bollato queste anticipazioni come "sciocchezze".

Sempre il 9 maggio, parate su scala più piccola si svolgono in decine di città in tutta la Russia, come la marcia del "Reggimento Immortale", che coinvolge russi che portano foto di veterani o familiari morti in guerra.

Quest'anno, i partecipanti sono incoraggiati a portare foto di coloro che sono morti combattendo in Ucraina.

Ovviamente annullate le previste parate a Mariupol e nelle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk.