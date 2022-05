Ballare in Spagna fuggendo dalle bombe

Diversi professionisti del balletto ucraino fanno ormai parte della Compagnia Nazionale di Danza Spagnola dopo aver lasciato l'Ucraina a causa dell'invasione russa.

Rinascere a Madrid

La Compagnia Nazionale di Danza Spagnola è stata coinvolta nella guerra in Ucraina. Finora sono arrivati ​​ballerini da quel paese che hanno visto come è cambiata la loro vita da quando le bombe russe hanno iniziato a cadere. Anastasia Kovalevska non immaginava che il giorno prima dell'invasione sarebbe andata alle sue ultime prove in patria. "Il giorno successivo la direzione del teatro ci ha detto che tutti gli spettacoli erano stati cancellati e in molti hanno iniziato a lasciare l'Ucraina".

L'accoglienza di Madrid

A Madrid hanno trovato la migliore accoglienza possibile grazie a Viktoria Gluschenk, una delle pianiste della compagnia iberica, anche lei ucraina, che li ha aiutati con la burocrazia. Anche Veronica era a Kiev quando è scoppiata la guerra e ha potuto portare sua madre nella capitale spagnola. Un totale di sette ballerini ucraini sono stati integrati nella Compagnia di danza spagnola grazie al programma di talenti emergenti, che cerca di attrarre gli studenti degli ultimi corsi di danza, sia nazionali che internazionali.

Tre di loro eseguiranno anche Giselle al Teatro Real di Madrid a metà maggio.Faranno parte del cast e il direttore della compagnia, Joaquín de Luz, ritiene che la sua principale responsabilità sia che la partecipazione di questi professionisti non appaia come un atto di carità: “È una decisione basata su criteri artistici oltre, ovviamente, ad aprire le braccia. Ma non è stato solo un aprire le braccia. Metterli in scena è una responsabilità verso il pubblico, verso questo settore del teatro e questa compagnia, verso la danza in Spagna”.

Dopo un inizio segnato dalla tristezza, ora i compagni di squadra e la dirigenza sono riusciti a farli sentire quasi a casa. La ballerina classica Yelyzaveta Semenenko è "molto grata per questa opportunità" e assicura di sentirsi a proprio agio.