Oksana Rovenchok è un'immigrata ucraina che vive in Grecia da 25 anni. Abita ad Atene e lavora in ospedale. Non avrebbe mai immaginato che un giorno avrebbe accolto sua figlia e i due nipoti come rifugiati di guerra.

Un mese e mezzo fa, madre e figli hanno lasciato la città di Kolomyia, a 100 chilometri dal confine romeno. Il padre è rimasto a combattere. Pochi giorni dopo il loro arrivo ad Atene, i bambini sono stati iscritti nella scuola pubblica greca.

"Viviamo in tempi molto difficili - dice la loro nonna - Posso descrivere la nostra vita in tre parole: bombardamenti, miseria, rifugiati. Nessuno si aspettava che una cosa del genere potesse accadere nel 2022. Siamo in profondo lutto e piangiamo per il nostro paese".

Accolti a braccia aperte

"I greci hanno accolto i miei figli e li ringrazio di cuore - aggiunge la mamma, Iryna Andrusiak - I miei figli sono abbastanza contenti. Gli insegnanti e gli altri bambini li hanno abbracciati. Hanno già nuovi amici. Ai miei figli piace la scuola e cercano di adattarsi".

Oleksiy e Kostantyn frequentano la terza e la quinta classe della scuola primaria.

Il greco, lingua straniera e ostica, è la loro più grande sfida. un aiuto arriva dalla tecnologia.

"Usiamo un'applicazione in due lingue, ucraino e greco - spiega l'insegnante Athina Pirgaki - Oltre alla traduzione e alla scrittura, il bambino può ascoltare come si pronuncia una parola. Così, passo dopo passo, lo studente familiarizza con una lingua straniera. È molto utile".

Capacità di adattamento

Quando hanno avuto notizia dell'arrivo di rifugiati a scuola, gli insegnanti hanno deciso di parlare agli studenti delle difficoltà della guerra e di cosa significa scappare dall'Ucraina.

"Abbiamo parlato ai nostri studenti della guerra tra Ucraina e Russia - spiega la docente - Li abbiamo messi al corrente di cosa stava accadendo. I bambini greci hanno offerto regali ai nuovi compagni di classe, disegni e tutto il loro amore. Posso dire che i due fratelli erano un po' scioccati, perché si sono trovati improvvisamente al centro dell'attenzione. Sono entrati in un nuovo ambiente e all'inizio si sono sentiti come dei pesci fuor d'acqua".

Centinaia di arrivi

Tempo di una pausa ed è il momento di entrare in palestra. Nell'ora di ginnastica le parole passano in secondo piano.

Per supportare i rifugiati, gli insegnanti hanno chiesto al Ministero dell'Istruzione di assumere insegnanti madrelingua ucraini da poter inserire in servizio almeno due volte a settimana.

Negli ultimi due mesi, le scuole greche hanno inserito più di 450 bambini ucraini. Anche se non parlano ancora la lingua, e nonostante tutte le difficoltà, i bambini si sentono accolti da un grande abbraccio, ricolmo di solidarietà e sostegno.