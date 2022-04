Altre tre persone sono state uccise nella città svedese di Norrköping, nella quarta notte consecutiva di scontri nel paese scandinavo.

I disordini imperversano da giovedì sera, quando il leader danese d'estrema destra, Rasmus Paludan, attualmemte in svezia per un giro di comizi, ha bruciato una copia del corano - come spesso fa dopo i suoi aggressivi discorsi - al termine di un' inconro in un'altra città, qzella di Linköping.

Circa 200 contro-manifestanti si erano riuniti in attesa del suo arrivo giovedì mentre la polizia proteggeva Paludan... tre agenti sono stati poi ricoverati in ospedale per ferite ricevute durante i disordini

Malmo brucia insieme al Corano

La retorica anti islamica di Paludan ha incendiato gli animi in Svezia, specialmente nella grande comunità musulmana del paese.

Violente proteste sono scoppiate in molte delle città dove gli incontri del leader e del suo gruppo di estrema destra avrebbero dovuto tenersi.

polizia anti-sommossa guarda un autobus urbano bruciare in una strada di Malmo, Svezia, sabato 16 aprile 2022. Johan Nilsson/TT

Sabato è stato il turno di Malmo, nel sud della Svezia, che conta la più larga presenza musulmana in tutta la Svezia: nel mezzo di violente proteste esplose nel pomeriggio, un'auto, il cui conducente è stato subito arrestato per tentato omicidio, ha tentato di sfondare un cordone di protezione della polizia antisommossa.

Ferite sociali

Per tutta la notte gruppi di giovani hanno incendiato automobili nella zona delle proteste; all'indomani delle quali, la città portava i segni delle cicatrici sul suo tessuto sociale in cui si fanno sempre più fragili le relazioni etniche e religiose.

autobus della polizia incendiato dai manifestanti nel parco Sveaparken a Orebro, Svezia, venerdì 15 aprile 2022 Kicki Nilsson/AP

Le autorità si sono rifiutate di vietare i raduni di Pauldan, per preservare la libertà di parola nel paese.

Secondo molti dei suoi critici, il leader d'estrema destra sarebbe censurabile perché i suoi si configurerebbero come discorsi d'odio, ma se in occidente questa dicitura non sembra ancora avere una definizione univoca, in Svzia la questione è dolorosamente tracimata dall'accademia alla reakté