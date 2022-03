La vecchia base aerea di epoca sovietica di Kuçovë, nell'Albania centromeridionale, diventerà entro il 2023 una base operativa tattica della NATO in grado di ospitare una squadriglia di F16. I lavori sono iniziati a gennaio per far diventare l' aeroporto un moderno hub operativo. La base aerea, situata a 85 chilometri a sud della capitale Tirana, prende il nome dalla vicina cittadina di Kuçovë.

La NATO nei Balcani

La base aerea, che mira a essere la prima base aerea della NATO nei Balcani occidentali, rappresenterà un capitolo economico importante per la comunità locale. Dopo la caduta del regime comunista in Albania nel 1990, la sua forza aerea si ritrovò più di 200 MiG dislocati in tre basi aeree che sono state prevalentemente demolite. Successivamente i vecchi jet di fabbricazione russa e cinese hanno smesso di volare nel 2005. Rimasero per anni in funzione solo alcuni vecchi Antonov-2 che servirono a lungo per l'agricoltura o altri scopi civili. L'Albania è membro della NATO dal 2009.

Le carcasse dei vecchi Mig

Ai bordi della vecchia pista di Kuçovë ci sono ancora le carcasse degli aeroplani della guerra fredda come gli Yakovlev, alcuni Shenyang J-5 e J-6 di fabbricazione cinese oltre ai vetusti ma leggendari MiG-15, uno dei migliori modelli di caccia russi. Con quasi 18.000 aerei costruiti in tutto il mondo, rimane il caccia a reazione più prodotto nella storia. Il MiG-15 è responsabile di uno dei capitoli più bui della storia dell'aviazione USA, conosciuto come il "Martedì Nero": il 23 ottobre 1951, sullo sfondo della guerra di Corea, i piloti sovietici abbatterono 8 bombardieri strategici B-29A Superfortress e due caccia di scorta F-84, perdendo un solo aereo.

Attualmente l'aviazione albanese dispone solo di alcuni elicotteri Cougar e si aspetta di riceverne alcuni Blackhawk, ma non ha nessun jet.