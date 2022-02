in Austria, la pressione sulla minoranza dei non vaccinati sta crescendo: è stato deciso l'obbligo di vaccinazione per tutti i maggiorenni e la maggioranza degli austriaci è d'accordo.

Ma il partito "No Vax" MFG-Menschen-Freiheit-Grundrechte (Libertà del Popolo e Diritti Fondamentali), fondato il 2 febbraio di un anno fa, è già riuscito a far eleggere alcuni deputati al Parlamento degli stati federali di Linz e Salisburgo.

Il simbolo del partito MFG. Screengrab by AFP video

MFG conta 23.000 membri.

Commenta Dagmar Häusler, deputata dello stato Alta Austria:

"Se ci fosse un motivo valido, come per il vaiolo, che aveva un tasso di mortalità del 20-30%, potremmo parlare di una vaccinazione obbligatoria, che andrebbe a beneficio di tutti, ma nel caso del Covid-19 non ne vedo proprio la ragione".

"Per il Covid non vedo il bisogno di una vaccinazione obbligatoria". Screengrab by AFP video

Sono molte le restrizioni, in Austria, per i non vaccinati: non possono andare dal parrucchiere, al ristorante, al cinema e fare sport.

Anche per Katharina, 49 anni, musicista (suona l'arpa) e madre di sei figli, il governo sta esagerando con la vaccinazione obbligatoria. Secondo Katharina si sta creando una "società parallela", dove vivono i non vaccinati.

Spiega Katharina Teufel-Lieli:

"Non è un problema. Ci si può organizzare. C'è anche la possibilità di trovare parrucchieri, ad esempio, se si vuole. In realtà, c'è già una società parallela. C'è già. Si sta già costruendo e sviluppando...".

"La società parallela esiste già..." Screengrab by AFP video

Il partito MFG, che ha le sue radici nel movimento del pensiero laterale, chiede la fine immediata di ogni restrizione da Covid, mascherine obbligatorie comprese. Eppure, secondo la legge della vaccinazione obbligatoria, i non vaccinati austriaci rischiano multe fino a 3.600 euro.

Una forma di "totalitarismo", secondo l'avvocato Michael Brunner, presidente del partito MFG.

L'avvocato Brunner, presidente del partito MFG. Screengrab by AFP video

"La legge sulle vaccinazioni dovrebbe essere dichiarata incostituzionale nel prossimo futuro. Se la Corte Costituzionale austriaca non condividerà questo punto di vista, ci appelleremo anche alla Corte di Giustizia Europea", dice Brunner.

Con la vaccinazione obbligatoria appena entrata in vigore, Il governo austriaco del Cancelliere Karl Nehammer cerca di aumentare l'attuale tasso di vaccinazione del 72%, uno dei più bassi tra i paesi dell'Europa Occidentale.