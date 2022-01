Le crescenti tensioni tra Occidente e Russia sull'Ucraina hanno sollevato preoccupazioni sui flussi di gas russo verso l'Europa, spingendo la Commissione europea e gli Stati Uniti a cercare forniture alternative.

In una dichiarazione congiunta rilasciata la scorsa settimana, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden hanno promesso una stretta cooperazione sulla sicurezza energetica.

E dopo un recente incontro con i ministri europei dell'Energia in Francia, il commissario per l'Energia Kadri Simson ha affermato che l'Unione europea sta parlando con partner come l'Azerbaigian del potenziale per aumentare le forniture di gas al blocco.

Se, nel peggiore dei casi, il gas russo smetterà completamente di fluire in Europa, le misure per sostituire l'offerta non saranno sufficienti, secondo uno studio del think tank Bruegel con sede a Bruxelles pubblicato la scorsa settimana. (McWilliams, B., Sgaravatti, G., Tagliapietra, S. e G. Zachmann (2022) "L'Europa può sopravvivere indolore senza gas russo?", Bruegel Blog, 27 gennaio)

Il nostro articolo si basa in gran parte sui risultati di questo studio, che conclude che ci sono due sfide per l'Europa: trovare un sostituto per le forniture di gas russe e frenare la domanda interna per resistere alla tempesta, economicamente e socialmente.

Uno degli autori, Simone Tagliapietra, senior fellow di Bruegel, ha detto a Euronews che l'Europa potrebbe essere diretta verso uno scenario di crisi petrolifera in stile anni '70.

"Alcuni stabilimenti potrebbero dover operare con un programma di produzione più breve o essere chiusi completamente".

E i governi potrebbero dover stabilire un piano di emergenza per dare la priorità ai destinatari del gas, ad esempio per il "riscaldamento nelle case residenziali o per la produzione di elettricità" per evitare blackout.

E se le forniture di gas russe venissero interrotte nei prossimi mesi?

Guardando al futuro, ci sono tre scenari:

- Se la Russia e tutti gli altri fornitori continuano a fornire ai livelli attuali, lo stoccaggio in tutta l'UE toccherebbe un minimo di circa 320 terawattora (TWh) nell'aprile 2022.

- Se la Russia tagliasse le forniture all'inizio di febbraio, lo stoccaggio raggiungerebbe un livello minimo di 140 TWh nell'aprile 2022.

- Se, oltre alla riduzione dell'offerta da parte della Russia, il clima estremamente freddo persistesse, lo stoccaggio in tutta l'UE arriverebbe al minimo entro la fine di marzo 2022.

Nel breve periodo, l'UE sarà probabilmente in grado di sopravvivere a una drammatica interruzione delle importazioni di gas russe.

Ma il sistema di gasdotti europeo può sostenere ulteriori consegne di gas?

Sì e no. La penisola iberica, ad esempio, è un hub per i terminali di importazione di GNL (gas naturale liquefatto; gas che è stato raffreddato a liquido per facilitare e garantire la sicurezza dello stoccaggio e del trasporto).

Di conseguenza, la regione può importare 40 TWh al mese, ma può consumarne solo 30 TWh. La sfida è trasportare il gas in eccesso nel resto d'Europa, dato che i gasdotti esistenti consentono un trasferimento massimo di 5 TWh al mese.

Inoltre, il sistema di gasdotti dell'Europa centrale e orientale è progettato per portare le importazioni dall'est ai consumatori finali.

Nonostante gli investimenti in capacità di flusso inverso e nuovi gasdotti, se dovesse provenire troppo gas da ovest, le strozzature dei gasdotti potrebbero impedire consegne sufficienti alle parti più orientali dell'UE o all'Ucraina.

Quali altre opzioni di fornitura sarebbero disponibili?

In linea di principio, l'infrastruttura esistente consente volumi di importazione aggiuntivi dalla Norvegia e dal Nord Africa e volumi aggiuntivi di GNL, che insieme potrebbero sostituire le attuali importazioni dalla Russia. Ma mentre avere l'infrastruttura è una cosa, ottenere il gas è un'altra.

La Norvegia ha già annunciato che sta fornendo il più possibile all'UE e che i mercati globali del GNL sono molto risicati - anche l'Algeria ha affermato qualcosa di simile. La produzione interna di gas dell'UE è limitata, sia nei Paesi Bassi che altrove.

Washington sta attualmente negoziando con il Qatar sulle forniture di gas all'Europa.

Il Qatar è uno dei maggiori produttori mondiali di GNL. Vende tre quarti della sua produzione ai paesi asiatici e fornisce circa il cinque per cento del gas all'Europa.

E se le forniture di gas russe fossero interrotte per anni?

Superare mezzo inverno senza le importazioni russe potrebbe essere difficile, ma gestire l'economia europea per diversi anni senza il gas russo sarebbe estremamente impegnativo. Ci sarebbe più tempo per prepararsi, ma anche volumi molto più alti da spostare.

Nel 2021, le esportazioni russe di gas naturale nell'UE sono state di circa 1.700 TWh, che dovrebbero essere sostituite se la Russia interrompesse completamente le sue esportazioni di gas naturale verso l'Europa.

L'UE ha una capacità di importazione inutilizzata di circa 1.800 TWh da fornitori alternativi alla Russia. Ciò potrebbe, in teoria, consentire all'UE di sostituire completamente i flussi russi.

Ma nel migliore dei casi sarebbe molto costoso e nel peggiore fisicamente e politicamente impossibile.